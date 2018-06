Dit zijn de genomineerden voor de Opzij Literatuurprijs 2018

De tien genomineerde boeken voor de shortlist van de OPZIJ Literatuurlijst 2018 – in alfabetische volgorde van de auteur – zijn:



Griet op de Beeck – Het beste wat we hebben (Prometheus)



Renate Dorrestein – Dagelijks werk (Podium)



Laura van der Haar – Het Wolfgetal (Podium)



Hella de Jonge – Hartschade (Atlas Contact)



Charlotte Mutsaers – Harnas van Hansaplast (Das Mag)



Nina Polak – Gebrek is een groot woord (Prometheus)



Marieke Lucas Rijneveld – De Avond is ongemak (Atlas Contact)



Aya Sabi – Verkruimeld land (Atlas Contact)



Etchica Voorn – Dubbelbloed (In de Knipscheer)



Jolande Withuis – Raadselvader (De Bezige Bij)



Deze tien titels werden geselecteerd uit een longlist van 33 boeken, die tot stand was gekomen na beoordeling van totaal 81 titels. Alle boeken zijn uitgekomen tussen 1 mei 2017 tot 30 april 2018



We kunnen zonder meer spreken van een rijk en zeer gevarieerd aanbod, waarbij de literaire kwaliteit gemiddeld opvallend hoog was. Op 3 juli a.s. zal de winnaar van de OPZIJ Literatuurprijs 2018 bekend worden gemaakt in het dubbeldikke zomernummer van OPZIJ, dat ook in het teken van deze prijs zal staan.



De OPZIJ Literatuurprijs is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. In aanmerking komen titels die bijdragen aan de bewustwording, emancipatie en ontplooiing van vrouwen. Maar daarnaast moet de winnende titel ons ook hebben gegrepen vanwege de literaire kwaliteit en/of de impact op onze maatschappij.