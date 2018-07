Tijd belangrijkste factor in keuze avondmaaltijd bij Nederlands gezin

Amsterdam, 4 juli 2018 – Door tijdsgebrek besteden Nederlandse gezinnen op culinair gebied weinig aandacht aan wat er ‘s avonds gegeten wordt. Bijna een tiende kookt slechts drie avonden in de week. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS Nipo), in opdracht van Honig. Toch is de avondmaaltijd voor veel Nederlandse gezinnen een belangrijk moment om bij elkaar te zijn. Al duurt dit moment voor veel mensen te kort. Een kwart besteedt hier dagelijks nog geen half uur aan. Een vijfde (21%) van de Nederlandse gezinnen zou dan ook graag meer tijd met het gezin aan tafel doorbrengen.



Tijd grootste beïnvloeder



Bij de ruime meerderheid (60%) van de Nederlandse gezinnen is tijd de belangrijkste factor in de keuze voor de avondmaaltijd. Meer dan een kwart (28%) vindt het teveel tijd kosten om een maaltijd from scratch op tafel te zetten. Daarom kiest een kwart (25%) er vaak voor om met een pakje of zakje te koken. Gemiddeld scheelt dit bijna een kwartier in bereidingstijd (27 vs. 40 minuten). Naast tijd (41%) zijn gemak (60%), inspiratie (28%) en variatie (15%) de belangrijkste redenen om te koken met een pakje of zakje.



Eten met kinderen



De komst van kinderen heeft voor veel ouders een grote impact op hun kookgedrag. Zo is bijna de helft (42%) andere gerechten gaan koken sinds zij kinderen hebben gekregen. Maar dat betekent niet dat de kookkunsten er per se op vooruit zijn gegaan. Bij een vijfde (20%) zijn de gerechten een stuk simpeler geworden sinds er kinderen zijn. Sterker nog, het recepten repertoire van een derde (33%) van de huishoudens bestaat uit slechts vier standaard gerechten die rouleren. Een positief punt is dat bijna de helft (40%) gezonder is gaan eten.



Voedzaam eetpatroon



“Wij snappen dat ouders met kinderen het druk hebben, maar desondanks wel een goede maaltijd op tafel willen zetten”, aldus Fallon Gorter, Senior Brand Manager bij Honig. “Voedzaam eten is een belangrijke factor in een gezond eetpatroon en daarom ook een belangrijk speerpunt voor ons. Toch blijkt dat veel Nederlanders niet genoeg groente eten, gemiddeld 113 gram per dag te weinig. Uit het onderzoek van Kantar Public blijkt dat koken met pakjes en zakjes bijdraagt aan de groenteconsumptie. Doordat veel mensen de receptuur op de verpakking nauwgezet volgen krijgen ze tot wel 220 gram groente per persoon binnen en zijn ze al een heel eind op weg om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid binnen te krijgen. Een stap in de goede richting voor een voedzaam eetpatroon.”



Over het onderzoek



Dit onderzoek is in juni 2018 uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS Nipo) in opdracht van Honig. In het onderzoek zijn Nederlandse gezinnen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud gevraagd naar hun eetgewoonten. Daarbij is gekeken naar kookskills, het sociale aspect van koken en attitude tegenover het eten van groente. In totaal namen 1.114 gezinnen deel aan het onderzoek.



Over Kantar Public



Kantar Public is één van de grootste data-, insights- en consultancybedrijven ter wereld. Kantar Public (voorheen TNS Nipo) houdt zich met meer dan 500 experts wereldwijd bezig met maatschappelijk onderzoek en politieke peilingen. Kantar Public bedient klanten in alle continenten en werkt voor meer dan veertig regeringen.



Over Honig



Honig, sinds 2013 onderdeel van voedingsproducent Kraft Heinz, verkoopt jaarlijks zo’n 119 miljoen maaltijdmixen, 180 miljoen koppen soep en 9,5 miljoen kilo pasta. Maar liefst 70% van de Nederlandse huishoudens heeft iets van het oer-Hollandse merk Honig in de keukenkast staan. Het merk heeft door de introductie van buitenlandse producten als Italiaanse pasta en sauzen, bami mixen, wraps en noodles substantieel bijgedragen aan het veranderende Nederlandse eetpatroon.