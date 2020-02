WePayPeople overgenomen door Amerikaans flexbedrijf People2.0

De Nederlandse payrolldienstverlener WePayPeople is overgenomen door People2.0, een onafhankelijk wereldwijd platform voor de inzet van flexwerkers met een hoofdkantoor in Exton (Verenigde Staten). De overname maakt deel uit van de strategie van People 2.0’s om haar wereldwijde platform verder uit te breiden en te consolideren. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De directie van WePayPeople blijft ongewijzigd en zal een uitgebreider takenpakket binnen de People2.0 organisatie krijgen. Julius Kousbroek, managing director WePayPeople: “Door het combineren van de efficiënte WePayPeople infrastructuur met het People2.0 platform ontstaat voor alle betrokkenen een win-winsituatie. Onze klanten kunnen nu bijna overal ter wereld flexwerkers inzetten, onze werknemers hebben internationale carrièremogelijkheden, de werknemers op onze payroll hebben toegang tot veel meer banen en People2.0 kan gebruik maken van onze connecties in het Nederlandse bedrijfsleven." "Ik ben erg enthousiast en trots op deze ontwikkeling die de horizon van al onze stakeholders verruimt en het begin is van een nieuw, wereldwijd hoofdstuk onder de succesvolle People2.0 vlag", aldus Kousbroek. President van People2.0, Steve Schaus, voegt daaraan toe: “Het getalenteerde en efficiënte team, de aantrekkelijke klantenportfolio, de technologische ruggengraat van het bedrijf en het respect dat het bedrijf geniet in de competitieve Nederlandse markt, zijn allemaal factoren die hebben bijgedragen aan de wens om onze krachten te bundelen met WePayPeople.” "Tevens past het hebben van een substantiële basis in Amsterdam, de toegangspoort tot Europa, buitengewoon goed in onze wereldwijde strategie", aldus Schaus.

Over WePayPeople



WePayPeople is opgericht in 2007 en heeft zich snel ontwikkeld tot een toonaangevende dienstverlener gespecialiseerd in de inzet van flexibele werknemers in Nederland.



Over People2.0



People2.0, met een hoofdkantoor in Exton (Verenigde Staten), werd opgericht in 2002 en is een onafhankelijk, wereldwijd platform voor de inzet van flexibele arbeid. People2.0 biedt diverse vormen van payrolling en backoffice dienstverlening aan en is actief in 40 landen.



