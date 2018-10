De VELUX Group koopt JET-Group van Egeria

De overeenkomst is onder voorbehoud van goedkeuring door Duitse en Oostenrijkse mededingingsautoriteiten



Hørsholm (Denemarken)/Amsterdam, 11 oktober 2018 – Het Deense VELUX A/S en de Amsterdamse investeringsmaatschappij Egeria hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van JET-Group aan de VELUX Group. De overname van JET-Group, in Europa marktleider in industriële dakraamsystemen, past in de groeistrategie van de VELUX Group en haar ambitie om de activiteiten in daglichtoplossingen voor de utiliteitsbouw uit te breiden. De overname van JET-Group is na de koop van de Amerikaanse dakraamfabrikant Wasco Products Inc. in april jl. de tweede acquisitie van de VELUX Group dit jaar.



De VELUX Group is al meer dan 75 jaar marktleider in dakramen voor particuliere toepassingen. Met de lancering van de VELUX modulaire lichtstraten (VMS) in 2012 heeft het bedrijf een eerste stap gezet in de utiliteitsbouw. De VELUX Group heeft inmiddels de ambitie om door organische groei en overnames een leidende positie te verwerven in de non-residentiele markt.



“De gesprekken met Egeria en JET-Group waren zeer positief en het werd snel duidelijk dat zowel de ambities als de cultuur van JET-Group en ons bedrijf goed bij elkaar aansluiten. Met de overname van JET-Group zullen we onze positie op de markt voor commerciële toepassingen in verscheidene Europese landen verstevigen en onze productportfolio op de Europese markt uitbreiden,” aldus David Briggs, CEO van de VELUX Group.



De twee belangrijkste segmenten op de commerciële markt zijn:



· Architectonische beglazing, met een nadruk op vormgeving en een belangrijke rol voor architecten bij de keus voor een oplossing met regulier glas of acrylglas, en



· Industriële platte daken, hetgeen vrijwel geheel bestaat uit oplossingen met acrylglas, zoals lichtkoepels en andere permanente daglichtoplossingen.



Beide segmenten bedienen andere klantgroepen en hebben verschillende verkoopprocessen. VELUX modulaire lichtstraten zijn vooral sterk vertegenwoordigd in het segment van de architectonische beglazing terwijl JET een leidende marktpositie heeft in de markt voor industriële platte daken.



“We zien ernaar uit onderdeel te worden van de VELUX Group, waarbij we veel kansen zien om te groeien en onze Europese activiteiten uit te breiden. Dit biedt voordelen voor zowel onze klanten als onze medewerkers”, aldus Ralf Dahmer, CEO van de JET-Group. Mark Wetzels, Partner bij Egeria, is ook positief over de transactie: “Ik ben onder de indruk van de VELUX Group en heb er veel vertrouwen in dat deze combinatie goed zal zijn voor beide bedrijven, hun werknemers en hun marktposities.”



“Met de overname van JET-Group worden we in Europa een van de meest toonaangevende spelers op de markt voor commerciële daglichtsystemen. Door de activiteiten van onze VELUX modulaire lichtstraten en die van de JET-Group te integreren in een nieuwe commerciële divisie zullen we onze positie bovendien nog verder kunnen verstevigen. We zien daarbij kansen voor het verbeteren van de groothandelsactiviteiten van JET door bepaalde producten via het VELUX distributienetwerk te verkopen. Hiervan zal ons dealernetwerk kunnen profiteren. De VELUX Group heeft zich altijd ingezet om de kwaliteit van leef- en werkomgevingen te verbeteren door middel van daglicht en frisse lucht. De acquisitie van JET past hierin omdat het schaalvergroting en uitbreiding van onze activiteiten naar een geheel nieuw marktsegment mogelijk maakt”, aldus zegt David Briggs, CEO van de VELUX Group.



Voordat de overname kan worden afgerond moet deze worden goedgekeurd door de Duitse en Oostenrijkse mededingingsautoriteiten. De bedrijven maken tot die tijd geen aanvullende informatie over de transactie bekend.



Tot de goedkeuring door de Duitse en Oostenrijkse mededingingsautoriteiten en de afronding van de overname, blijven zowel JET-Group als de VELUX Group hun producten onder de eigen naam en via eigen kanalen verkopen. Nadat de nieuwe situatie is gecommuniceerd naar klanten en alle activiteiten zijn ondergebracht onder de merknaam VELUX worden alle activiteiten ondergebracht in een nieuwe commerciële afdeling van de VELUX Group. De bedrijven verwachten hierbij synergievoordelen te kunnen behalen met het samenvoegen van gemeenschappelijke onderdelen en het combineren van key accounts van de twee organisaties.



De VELUX Group is bij de transactie geadviseerd door EY Corporate Finance en Dentons; Egeria is bijgestaan door Houlihan Lokey en Allen & Overy.



Over de VELUX GroupDe VELUX Group creëert al meer dan 75 jaar wereldwijd een betere leefomgeving voor mensen door te zorgen voor optimaal daglicht en frisse lucht door het dak. We zijn wereldwijd actief in de residentiele markt - met ongeveer 10.200 medewerkers in verkoop- en productiemaatschappijen in meer dan veertig landen.VELUX ontwerpt, produceert en verkoopt met de VELUX modulaire lichtstraten sinds 2012 prefab daglichtsystemen voor de utiliteitsbouw. Deze commerciële divisie biedt met verkoop in 11 landen en productie in Denemarken en in de Verenigde Staten momenteel werk aan 270 mensen.De VELUX Group is onderdeel van de VKR Holding A/S, een naamloze vennootschap volledig in handen van non-profit stichtingen (de VELUX FOUNDATIONS) en familie. In 2017 had de VKR Holding een totale omzet van 2,5 miljard euro en doneerden de VELUX FOUNDATIONS 168 miljoen euro aan verschillende liefdadigheidsorganisaties. Zie ook: www.velux.nl.



Over EgeriaEgeria is een in 1997 opgerichte, onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij gericht op middelgrote ondernemingen. Egeria investeert in gezonde bedrijven met een ondernemingswaarde tussen de EUR 50 en 350 miljoen. Egeria Private Equity heeft deelnemingen in elf ondernemingen: IQI, Dutch Bakery, Cleanlease, Clondalkin, Dynniq, Ilionx, Trust, HITEC, Izico, TEG en Nooteboom. Egeria heeft naast private equity een longhold portefeuille Egeria Evergreens met daarin vijf ondernemingen, Egeria Real Estate Investments en Egeria Real Estate Development. De portefeuillebedrijven van Egeria hebben een totale omzet van ruim EUR 2,3 miljard en bieden werkgelegenheid aan bijna 10.000 mensen. Zie ook: www.egeria.nl.



Over JET-GroupJET-Group is een toonaangevende Europese leverancier van daglichtoplossingen, ventilatie producten en ventilatiesystemen voor rook en warmte. JET-Group levert lichtkoepels en permanente daklichten voor de industrie en sectoren die actief zijn in de gemeentelijke bouw. JET-Group heeft internationaal bijna 800 medewerkers. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Hüllhorst (Duitsland), verkoopkantoren in elf Europese landen en zes productiefaciliteiten in vier landen. Zie ook: www.jet-group.com.



