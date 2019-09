BuyBay’s Teun Kraaij finalist ‘EY Emerging Entrepreneur of the Year’

Teun Kraaij is één van de vier finalisten die kans maakt op de prestigieuze ondernemersprijs ‘EY Emerging Entrepreneur of the Year’. Kraaij krijgt de finaleplaats omdat hij met zijn inmiddels in Europa expanderende bedrijf BuyBay retourproducten buitengewoon succesvol een tweede leven geeft en zo verspilling tegengaat.



De kracht van Kraaij is zijn nuchterheid én zijn bevlogenheid. Hij licht toe: “Ik vind het belangrijk dat wij bewijzen 100% maatschappelijke relevant te zijn en dat we concreet zakelijk succes met duurzaamheid en technologische innovatie combineren”. Eerder dit jaar werd hij samen met 11 andere ondernemers genomineerd voor de award. Vandaag koos de vakjury hem als een van de vier finalisten.



Op 2 oktober maakt de jury de uiteindelijke winnaar bekend. De juryvoorzitter is oud-Minister van Financiën Jan Kees de Jager. De andere juryleden zijn o.a. de eerdere winnaar Michiel Muller (Picnic), bestuurders uit het bedrijfsleven en andere deskundigen.