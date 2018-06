ThiemeMeulenhoff wint Comenius Award met Alcarta atlas

Alcarta, de nieuwe wereldatlas van ThiemeMeulenhoff, is in de prijzen gevallen tijdens de jaarlijkse Europese Comenius EduMedia Award-uitreiking in Berlijn. De makers van Alcarta kregen de prestigieuze Europese prijs op donderdag 21 juni overhandigd.



Het Duitse Genootschap voor Pedagogiek en Informatie (GPI) reikt de Comenius EduMedia Awards jaarlijks uit aan de meest innovatieve educatieve producten in Europa.



Anders kijken naar de wereld



Voor Alcarta is de Comenius Award een bevestiging van de vernieuwing die de atlas het aardrijkskundeonderwijs brengt. Alcarta bevat meer dan 700 overzichtelijke, gedetailleerde kaarten. Een handige functionaliteit zijn de bladwijzers en de tabbladen die je helpen makkelijk te navigeren. Elke kaart heeft een legenda op de pagina zodat je niet hoeft terug te bladeren. De complete atlas is bovendien online gratis beschikbaar. Vrijwel elke kaart kun je gebruiken in Google Earth en online is het mogelijk om markeringen aan te brengen, kaartlagen met elkaar te combineren en aantekeningen te maken. Zo heb je de mogelijkheid om van Alcarta je persoonlijke interactieve wereldatlas te maken.



Pieter Fock, portfoliomanager bij ThiemeMeulenhoff: ‘Samen met Maarten Boddaert van Geoproducties hebben we twee jaar hard gewerkt aan deze atlas. Alcarta laat je echt anders naar de wereld kijken. Het is fantastisch dat Alcarta nu al in de prijzen valt. Dat stimuleert ons om nog meer te vernieuwen.’



Meer over Alcarta is te vinden op www.alcarta.nl.



Over ThiemeMeulenhoff



ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. De educatieve uitgeverij wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.