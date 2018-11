Artsen zonder Grenzen ziet toename ebolapatiënten en breidt noodhulp u

Amsterdam, 28 november 2018 - Artsen zonder Grenzen breidt de medische noodhulp in DR Congo verder uit, ondanks het aanhoudende geweld in de regio’s waar ebola heerst. Reden hiervoor is een toename in het aantal ebolapatiënten, waardoor inmiddels ook aangrenzende landen voorzorgsmaatregelen treffen.



Toename ebolapatiënten



Het huidige epicentrum van de ebola-epidemie is verschoven naar Beni, waar Artsen zonder Grenzen ongeveer 30 mogelijke ebolagevallen per dag opneemt. Daarnaast ziet de organisatie een toename van het aantal patiënten dat wordt opgenomen in de handelsstad Butembo, op de grens met Uganda. Artsen zonder Grenzen zet hoog in op het opsporen van verdachte gevallen, om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling zich niet voortzet.



Risico op verspreiding naar aangrenzende landen



De Ugandese overheid neemt alvast voorzorgsmaatregelen door 3000 medewerkers te vaccineren die in direct contact kunnen komen met ebolagevallen, mocht de ziekte zich over de grens verspreiden. Ook de Zuid-Sudanese overheid heeft al aangekondigd haar ebolabestrijdende faciliteiten te verbeteren.



Nieuw centrum voor het testen op ebola



Artsen zonder Grenzen heeft in Beni een centrum geopend met 48 bedden waar mogelijke ebolapatiënten worden getest en tijdelijk worden gehuisvest om verspreiding te voorkomen. Dit centrum is in een week tijd op een voetbalveld gebouwd met de hulp van lokale voetballende jeugd. Geen gemakkelijke taak, gezien het aanhoudende geweld in de regio. Dit geweld blijft een constante factor en daarmee een extra uitdaging voor de medewerkers van Artsen zonder Grenzen om de epidemie onder controle te krijgen. De schatting is dat er meer dan honderd gewapende groepen actief zijn die het conflict bemoeilijken.



Grootste ebola-uitbraak in DR Congo



In totaal heeft Artsen zonder Grenzen inmiddels meer dan honderd medewerkers ingeschakeld voor wat de grootste ebola-uitbraak ooit is in DR Congo. Momenteel zijn er volgens het Congolese Ministerie van Gezondheid 421 gevallen geconstateerd, waarvan 374 zijn bevestigd. De grootste ebola-epidemie in die regio dateert uit 2001, toen er in Uganda 425 gevallen van ebola werden vastgesteld.