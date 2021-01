'Frustrerend dat de reisbranche weer in het verdomhoekje zit'

Dit is een expertquote van Judith Eyck van Zoover, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: De Ondernemer | Premier Rutte: 'Voorstander van volledig vliegverbod'



De hele wereld staat op code oranje, dus via een reisorganisatie wordt er nu echt niet gereisd. Als er al gereisd wordt, zijn dit mensen die op eigen houtje een hotel regelen. Dat dit onverstandig is gezien de situatie, kan ik alleen maar benadrukken.



Want niet alleen reis je dan onverzekerd, het is ook nog eens een kans om het virus extra te verspreiden. Reis niet tot 15 maart, maar boek wel alvast voor de zomer en zorg dat je dat via een reisorganisatie doet, zodat je ook je geld terug krijgt bij code oranje. Bijvoorbeeld bij Zoover met de geld-terug-garantie.



De reisbranche heeft al zo veel imagoschade opgelopen door alle verhalen. Het is ontzettend frustrerend om zo onterecht in het verdomhoekje te zitten. Iedere keer krijgen wij de schuld van onverantwoordelijk gedrag van individuen.



Judith Eyck is Algemeen Directeur bij Zoover.