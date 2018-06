Nacht van de Vluchteling brengt 1,6 miljoen euro op

Amsterdam, 16 juni – De Nacht van de Vluchteling heeft dit jaar ruim 1,6 miljoen euro opgebracht voor hulp aan vluchtelingen in conflictgebieden. Vanuit vier steden vertrokken om middernacht tegelijk een recordaantal van 5200 deelnemers voor een 40km lange nachtelijke wandeltocht. “Het is geweldig dat jullie lopen en een stem geven voor eenieder die dit moet doen om oorlog en conflict te ontvluchten. Jullie zijn de besten van Nederland!”, sprak minister Sigrid Kaag tijdens het startschot in Amsterdam.



Het startschot voor de vier tochten werd om middernacht gegeven door minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en acteur Waldemar Torenstra (Amsterdam), burgemeester Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Jan van Zanen (Utrecht) en programmamaker Sinan Can (Nijmegen). De meeste lopers worden rond 9 uur in de ochtend verwacht bij de eindstreep in Amsterdam, Den Haag, Utrecht of Arnhem.



“De mooiste nacht van het jaar”, reageerde Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling. “Het doet ongelofelijk goed te zien dat deze duizenden lopers, sponsors en sympathisanten zich inzetten voor vluchtelingen. En voor die vluchtelingen voelt het nog veel beter, hen levert het concreet hulp op. Ik ben blij, en trots.”



Liesbeth Staats en Joris Linssen presenteerden zaterdagavond De Nacht van de Vluchteling live bij de KRO-NCRV op NPO2. Dankzij de opbrengsten van de lopers van het evenement en de donaties van de kijkers van de tv-show kunnen wij23.956gezinnen van levensreddende noodhulp voorzien.



Met de Nacht van de Vluchteling wordt stil gestaan bij de 65,6 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking.