Betere beslissingen bij telen dankzij e-Gro [RECHTENVRIJE VIDEO]

Grodan introduceert e-Gro: Hét software platform waarmee telers relevante data in de kas overzichtelijk kunnen bundelen en overzichtelijk naar real-time inzichten. Zo heeft een teler meer controle én kan hij sneller gefundeerde beslissingen nemen om de teeltstrategie – die op basis van eigen kennis en ervaring is ingezet – te optimaliseren. Het platform dat beschikbaar is op zowel smartphone, tablet als desktop werd dinsdag gepresenteerd op de beurs HortiContact Go 2019 in Doetinchem.



