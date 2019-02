Top 5 ergernissen Nederlandse vrachtwagenchauffeur

Tilburg 19 februari 2019 – Automobilisten die tijdens het uitvoegen op de snelweg vlak voor de truck langs schieten is met stip de grootste verkeersergernis onder Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. Ook agressie in het verkeer door voor de truck bewust op de rempedaal te trappen en afgeleide medeweggebruikers door mobiele telefoons zorgen voor de nodige irritaties onder truckers.



Dit blijkt uit het Nationaal Chauffeurs Onderzoek dat voor de derde keer gehouden is op initiatief van Logistic Force, HR-dienstverlener in de sector Transport & Logistiek. Aan het onderzoek werkten 1.114 Nederlandse beroepschauffeurs mee.



De volledige verkeersergernissen top 5:



1. Automobilisten die op de snelweg bij het uitvoegen plotseling voor de truck schieten.

2. Agressie in de vorm van bewust remmen voor de truck.

3. Afgeleide medeweggebruikers door mobiele telefoons.

4. Automobilisten die langzamer rijden dan 80 km per uur op de snelweg.

5. Weggebruikers die geen richting aangeven bij een rotonde.



Frustratie in het verkeer

Cabaretier Steven Brunswijk (Brabo) reedt een dag mee met vrachtwagenchauffeur Bart om zelf te ervaren wat je tegenkomt in het verkeer. ‘In een vrachtwagen rijd je al met een slakkengang en dan komt het voor dat je door een onoplettende automobilist nog langzamer moet rijden of nog erger plotseling op de rem moet’, aldus Steven. ‘Als automobilist sta je hier niet zo bij stil maar als vrachtwagenchauffeur vreet je je stuur op’.



Rekening houden met elkaar

‘Met 18 meter lengte en een gewicht van 50 ton nemen onverwachte handelingen een groter risico met zich mee, vertelt Michel Stoops van Logistic Force. ‘Je staat niet zomaar stil’. ‘Wanneer weggebruikers over en weer wat meer rekening met elkaar houden en elkaar de ruimte gunnen komt dat de verkeersveiligheid ten goede’.



Het Nationaal Chauffeurs Onderzoek

Naast de verkeersergernissen is er ook onderzocht hoe de Nederlandse chauffeurs kijken naar relevante thema’s binnen de beroepsgroep zoals personeelsschaarste en de rol van technologische innovaties. 60% van de chauffeurs geeft aan het chauffeurstekort in zijn of haar dagelijkse werk te merken. 55,4% van de chauffeurs denkt dat het beroep er over tien jaar anders uitziet door technologische ontwikkelingen. Eén op de drie chauffeurs ziet technologische innovaties zelfs als een bedreiging voor de eigen baan.