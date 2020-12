Caribische studenten lopen vast door praktische hindernissen

Ieder jaar beginnen ongeveer 1.600 jongeren uit Curaçao, Aruba, St. Maarten en Caribisch Nederland vol goede moed aan een studie in Nederland. Helaas lopen veel studenten tegen allerlei blokkades aan en halen zij daardoor de eindstreep niet. De Nationale ombudsman onderzocht de knelpunten die deze jonge talenten ervaren in Nederland. Vaak gaat het al in de voorbereiding mis en eenmaal in Nederland lopen de Caribische studenten tegen hindernissen aan, zowel bij praktische zaken als huisvesting, zorgverzekering en de studie, maar vooral ook op cultureel vlak. Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ging samen met minister van Engelshoven in gesprek met Caribische studenten in Nederland tijdens een online ontbijt.