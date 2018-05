Nationaal MS Fonds lanceert animatie op Wereld MS dag



Op Wereld MS dag, woensdag 30 mei, lanceert het Nationaal MS Fonds de animatie ‘Wat is MS’. Deze video legt uit wat Multiple sclerose (MS) is: een ziekte van het centrale zenuwstelstel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS. Medicijnen om MS te genezen zijn er niet.



Rianne Wisgerhof-van Dijk van het Nationaal MS Fonds: ”Iedereen moet weten wat MS is en wat de gevolgen er van zijn. De diagnose MS wordt gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar en brengt veel onzekerheden met zich mee omdat je nooit weet welke klachten je wanneer krijgt. MS-patiënten zijn op dat moment in de bloei van hun leven en weten vaak niet hoe hun toekomst eruit gaat zien.”



Onderzoek



Het aantal MS-patiënten blijft stijgen. Jaarlijks komen er in Nederland zo’n 800 MS-patiënten bij.Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de donaties die het Nationaal MS Fonds ontvangt investeert zij in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Onderzoek is dus van groot belang. Steun het Nationaal MS Fonds op giro 5057.



Animatie



De animatie is te vinden op www.nationaalmsfonds.nl



Over het Nationaal MS Fonds



Sinds 1993 zet het Nationaal MS Fonds zich in voor mensen met MS en helpt hen met het in beweging houden van hun wereld. Het Nationaal MS Fonds wil voorkomen dat mensen met MS stil komen te staan en dat hun wereld kleiner wordt. Mensen die in beweging blijven, zijn zelfstandiger en doen mee in de maatschappij. Meer geld voor onderzoek is hard nodig, want het aantal MS-patiënten blijft stijgen. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, maar liefst 1 op de 1.000 mensen dus.