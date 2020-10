C4IT lanceert Push-to-Talk platform ‘CommCheck’

C4IT, europees distributeur op het gebied van Push-to-Talk over Cellular (PoC) lanceert haar eigen communicatieplatform ‘CommCheck’. Het multifunctionele communicatieplatform is in eigen huis ontwikkeld en herbergt alle karakteristieken van een professionele radio systeem inclusief de koppeling naar analoog, DMR en Tetra. Daarnaast biedt het CommCheck platform koppelingen met onder andere LoRA, SIGFOX,LTE-M en CCTV.



“De communicatiemarkt verandert. Waar eerst nog enkel gesproken werd over radiocommunicatie als bedrijfs- of missiekritische oplossing, wordt communicatie over 4G/ 5G nu al als zeer betrouwbaar ervaren, aldus CEO en oprichter Lucien de Groot. “De industrie, maar ook overheidsdiensten als politie en BOA’s kijken naar dit soort oplossingen en implementeren het in steeds ruimere mate.



CommCheck is een krachtig Nederlands platform met de drive en dynamiek om in de markt van PoC voorloper te zijn. De ontwikkeling in eigen huis garandeert dat er adequaat ingesprongen kan worden op specifieke klantwensen.



Het platform kenmerkt zich vanwege de vele functionaliteiten als Man-Down, Lone Worker en uitgebreide alarmeringsmogelijkheden. Daarnaast biedt het platform unieke eigenschappen zoals Bulk Activation, Out of Range alarmering, Kiosk mode maar ook stroom efficiency en uitstekende maatwerkmogelijkheden.



CommCheck is compatible met de hardware van toonaangevende merken zoals Hytera, Telo Systems, Sonim, iSafe, Boxchip, Ruggear, Etera, EsTalky en Senhaix.



Buiten de karakteristieke eigenschappen die de traditionele radio gebruiker kent, beantwoordt het CommCheck platform de specifieke wensen zoals die buiten de radiomarkt normaal zijn. IoT, CCTV, WiFi en Private LTE- gerelateerde marktsegmenten worden op hun wenken bediend.



Unified Communications krijgt er met CommCheck een extra dimensie bij!



C4IT (Cloud for Integration of Things), onderdeel van de Raveling Holding BV, is reeds geruime tijd actief op het gebied van 4G PTT (4G Push To Talk) en een van de eersten die met een krachtig PoC-programma de bedrijfskritische markt betrad. Niet alleen in de Benelux maar ook in andere Europese landen.



De eerste focus lag op het radio-distributiekanaal waar de Ravelin Holding bedrijven een vooraanstaande rol spelen als distributeur van licentievrije portofoons tot en met complete Tetra netwerken. Sinds 1997 zijn de bedrijven binnen de Ravelin Holding actief in distributie van bedrijfs- en missiekritische communicatie netwerken, waarbij de eindgebruiker centraal staat. De bedrijven onderscheiden zich door hun uitstekende after sales service faciliteiten.



Ook buiten de radiomarkt wordt er al volop samengewerkt met IT-, IOT- en Telecombedrijven. Door de integratie van reeds bestaande software en hardware oplossingen worden de mogelijkheden van CommCheck aanzienlijk uitgebreid. Deze samenwerking en integratie betekent dat er nog betere totaaloplossingen worden geboden die aansluiten op de wensen van de gebruiker. De PoC markt zal snel aan terrein winnen



Adres: C4IT BV, Burgemeester Backxlaan 265, 7711 AD Nieuwleusen



Website: www.c4it.nl en www.commcheck.eu



Telefoonnummer: 0031 (0) 529 488888