Onboarding vanuit huis vaak eenzaam en onoverzichtelijk

Tilburg, 17 november 2020 - Bijna de helft van de werkgevers in het mkb (48%) heeft geen gestandaardiseerd inwerkproces voor zijn werknemers, blijkt uit onderzoek van CoPilot.nl. En dat terwijl nieuwkomers die vanwege de coronamaatregelen vanuit huis worden ingewerkt meer behoefte hebben aan een overzichtelijk inwerkprogramma en zoekende zijn naar manieren om op afstand collega’s te leren kennen. Eenzame onboarding tijdens corona Nieuwkomers die vanuit huis aan een nieuwe baan beginnen hechten meer belang aan het leren kennen van collega’s tijdens de onboarding, blijkt uit het onderzoek. “Elke organisatie kent een informeel circuit. Vanuit huis is dat moeilijk te doorgronden, terwijl het essentieel is voor je functioneren”, aldus Bob van Leeuwen, Business Owner van CoPilot. “Werkgevers die daar extra aandacht aan besteden, voorkomen een moeizame, eenzame start.” Praktische zaken en overzicht Werknemers die vanuit huis beginnen aan een nieuwe baan lopen tevens vaker tegen praktische problemen aan. Wat zijn de officiële werk- en lunchtijden, hoe moet je je ziekmelden of een vrije dag aanvragen? Terloops aan collega’s vragen hoe het zit, gebeurt minder snel online. Wie dan geen overzicht in de vorm van een inwerkprogramma voorhanden heeft, mist houvast, legt Van Leeuwen uit. Structuur tijdens onboarding Het inwerken van nieuwe medewerkers gebeurt bij bijna de helft van het mkb nog ad hoc. Wanneer er wel sprake is van een gestructureerd inwerkproces, gaat dat bij 86% van de werkgevers om het afvinken van een checklist of nalopen van een stappenplan. Slechts 3% van hen gebruikt een digitale onboardingtool. Bijna tweederde (71%) van deze mkb-werkgevers wijst een buddy aan, die tijdens de onboarding als vraagbaak fungeert voor de nieuwe collega. Gemiddeld zijn werkgevers een dag bezig met het voorbereiden van het inwerkprogramma.

Over het onderzoek:

27 bedrijven in het mkb en 120 werknemers namen deel aan het onderzoek. Alle werknemers waren in de afgelopen twee jaar begonnen in een nieuwe baan. 20% van hen had ervaring met onboarding vanuit huis vanwege de coronamaatregelen. Het onderzoek vond plaats in september 2020.



CoPilot structureert de HR voor werkgevers in het mkb. De CoPilot onboardingtool structureert online inwerkprogramma's, waarmee werkgevers nieuwkomers consistent inwerken en werknemers altijd weten wat er van hen verwacht wordt.



