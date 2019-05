Studenten denken mee over hergebruik restwarmte datacenters

Amsterdam, 2 mei 2019 – Op donderdag 25 april heeft de Dutch Data Center Association (DDA) de winnaars van de Datacenter Restwarmte Awards bekend gemaakt. Restwarmte uit datacenters heeft de potentie om meer dan een miljoen huishoudens in Nederland op een duurzame wijze te verwarmen. De industrie is hard bezig om dit idee te realiseren en zodoende bij te dragen aan de energietransitie. Het is dan ook geweldig om te zien dat studenten willen meedenken over de mogelijkheden om deze restwarmte uit de datacenter wereld in te zetten.



Datacenters draaien al vrijwel geheel op groene stroom waarvan bijna alle energie wordt omgezet in restwarmte. Deze warmte heeft een temperatuur van ongeveer 30 graden Celsius en zou voor vele doeleinden kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het verwarmen van kassen, kantoren, nieuwbouwwijken of het ondersteunen van bepaalde processen waar warmte voor nodig is, zoals het drogen van biomassa.



Er bestaat momenteel al een aantal projecten waar deze restwarmte wordt ingezet maar de potentie van datacenter restwarmte is nog vele malen groter. De DDA kwam daarom met het initiatief om studenten te laten meedenken om restwarmte op nieuwe, slimme manieren in te zetten. Zij kregen de mogelijkheid om hun ideeën op te sturen en kans te maken op een financiële beloning. Bovendien zien zij hun idee mogelijk in de toekomst werkelijkheid worden!



Winnaars datacenter restwarmte awards

Op basis van de inzendingen is de DDA samen met een vakjury tot twee winnaars gekomen. De vakjury bestaande uit Hans Otten, Consultant Duurzame Warmte bij Greenvis, Job van Grinten, docent Thermo Dynamica op de HvA, Jeroen Vollmuller, VP Operations & Projects bij NLDC. Vanuit de DDA schoven Erik Barentsen, Senior Beleidsmedewerker Duurzaamheid, Marc Gauw, Special Projects en Eline Stuivenwold, Beleidsmedewerker aan. DDA reikt twee awards uit. De Best-Practice Award ter waarde van €2500,- voor het beste praktische idee voor het hergebruik van datacenter restwarmte. En de Best-Innovation Award ter waarde van €1000,- voor het beste ‘out-of-the-box’ idee dat niet direct economisch haalbaar of praktisch toepasbaar hoeft te zijn.



Na uitvoerig overleg zijn de juryleden tot 4 nominaties gekomen: twee award winnaars en twee deelnemers die een speciale vermelding krijgen. De inzendingen zijn beoordeeld op innovatie, technische, zakelijke en maatschappelijke haalbaarheid en de technische en visuele uitwerking. De speciale vermeldingen gaan naar Laura Valent voor het inzetten van Phase Changing Materials (PCM’s) als warmtebuffer en Rick Abelen voor het integreren van mediatorens/datacenters in de samenleving. De Best-Innovation Award is gewonnen door Tim Ruijs met het idee om restwarmte te gebruiken voor de versnelling van osmose bij de generatie van Blue Energy. De Best-Practice Award gaat naar Hugo Kooymans met zijn inzending voor zorgvuldige uitwerking van een vergaande integratie van datacenters in de leefomgeving door middel van een buiten hotspring.



Prijsuitreiking

De DDA wil de winnaars van harte feliciteren met de prijzen voor hun innovatieve ideeën. De officiële prijsuitreiking zal plaats vinden tijdens de het Datacenter Tech College & Carrièrebeurs op 9 mei bij datacenter BIT in Ede. Tijdens dit event kunnen studenten kennis maken met een carrière in de datacenter industrie, een rondleiding krijgen door het BIT datacenter en de mogelijkheid om te netwerken met eventuele toekomstige werkgevers.



Over de Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. Wij verbinden inmiddels 90% van de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving.



Wij verwoorden de standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werken daarin in een zo’n breed mogelijke coalitie. De DDA heeft drie focusgebieden: Energie & Duurzaamheid, Onderwijs & Werkgelegenheid en Digitale Economie & Mainport.



We zetten ons in op het verbeteren en vergroenen van onze stroomvoorziening en we zijn actief op het gebied van duurzaamheid, met name op het hergebruik van datacenter restwarmte. In goede samenwerking met het onderwijs enthousiasmeren we leerlingen om voor deze industrie te kiezen. Tot slot promoten we onze industrie middels events en publicaties in binnen- en buitenland, en onze positie als Digital Gateway to Europe als digitale mainport.



