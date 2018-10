Nieuw modern schoolgebouw MBO College Poort officieel geopend

In Almere Poort staat sinds de zomervakantie een modern duurzaam onderwijsgebouw: MBO College Poort. Meer dan 250 gasten waren gisteren getuige van een inspirerende officiële opening door studenten en medewerkers van de school. Studenten van Business, Sport & Bewegen en Vrije Tijd & Ondernemen hebben hier alle ruimte om zich te ontwikkelen tot de vakmensen van de toekomst. En dat hebben ze deze middag bewezen.



Het nieuwe gebouw heeft een duurzaam en open karakter. "Dat is een bewuste keuze", vertelt Mark Vlasblom, directievoorzitter van MBO College Poort en MBO College Almere. "Het is een ruim opgezet gebouw, waarin het atrium en trappenlandschap met tribune het hart van de school vormen.” Door de vele ramen komt veel natuurlijk licht binnen. Dat maakt het gebouw prettig om te studeren en te werken. Op het dak liggen zonnepanelen en een Warmte Koude Opslag installatie wordt gebruikt voor het verwarmen en koelen van de school.



Kleinschalig onderwijs



MBO College Poort is een kleinschalige school voor mbo-studenten. Vlasblom: "Persoonlijk contact tussen studenten en docenten vinden wij belangrijk. De inrichting stimuleert dat: elk team heeft in het pand zijn eigen thuisbasis. Hierdoor kennen onze docenten alle studenten bij naam en kunnen we hen de begeleiding bieden die ze nodig hebben. Ook zijn er speciale werkplekken waar studenten werken aan opdrachten voor en met echte opdrachtgevers."



Hier gebeurt het



Na verschillende optredens, acts en voordrachten is het boek ‘Hier gebeurt het. En nu.’ overhandigd aan wethouder Aldrik Dijkstra van Jeugd, Onderwijs, Ouderen en Gezondheid. In het boek vertellen studenten en medewerkers van MBO College Poort en MBO College Almere welke ontwikkelingen zij de afgelopen jaren hebben gezien en ervaren in het onderwijs in Almere en hoe de nieuwbouw en renovatie meer ruimte geven voor kwaliteit en ambitie. De verhalen zijn ook te lezen op www.veroverdewereld.nl.



MBO College Poort is onderdeel ROC van Flevoland. ROC van Flevoland bestaat uit MBO College Poort, MBO College Almere en MBO College Lelystad. Er wordt nauw samengewerkt met het ROC van Amsterdam.