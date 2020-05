100.000 spatbrillen voor LCH

In de komende weken zal het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) 100.000 spatbrillen in ontvangst kunnen nemen om in het nijpende tekort in ziekenhuizen en instellingen te voorzien. De nieuwe brillen, ontworpen en geproduceerd door Spark design & innovation in Rotterdam, beschermen medisch en verzorgend personeel tegen coronabesmetting via de ogen.



De VIZR spatbril werd ontwikkeld op verzoek van CLICKNL en het ministerie van Financiën. Het ontwerp staat met instructies gepubliceerd op de website van Spark met de oproep aan particulieren, bedrijven en instellingen mee te helpen met de productie en de brillen bij het Rode Kruis of andere instellingen aan te bieden. Daarnaast is in korte tijd de professionele productie van in totaal 30.000 stuks voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond georganiseerd. Daar komt nu dus de order van het LCH voor 100.000 brillen bij.



Usability

“We willen met onze expertise bijdragen in de strijd,” zegt Maarten Wilming, partner bij Spark. “We hebben de medische kennis en het netwerk om snel te schakelen. Dus toen duidelijk werd dat er een grote behoefte is aan een veilige, CE-gecertificeerde en snel lokaal te produceren spatbril, zijn we gelijk in de hoogste versnelling gegaan en aan het ontwerpen geslagen.”



In het ontwerp ligt naast functionele veiligheid en eenvoudige maakbaarheid de nadruk vooral op usability, legt Wilming uit: “De VIZR is in vorm en gebruik compatible met spatbrillen die medisch personeel doorgaans gebruikt. Zo hoeven ze niet te wennen aan een nieuw model en kunnen ze hun vertrouwde manier van werken aanhouden. Dat we de goede keuzes hebben gemaakt blijkt niet alleen uit de order van het LCH, maar ook uit de bedankjes en enthousiaste reacties die de afgelopen weken al vanuit de zorgcentra binnenkwamen.”