3M neemt Acelity Inc. over

Overname breidt aanwezigheid uit in geavanceerde en chirurgische wondzorg



ST. PAUL, Minn.--(BUSINESS WIRE)-- 3M (NYSE: MMM) heeft op 2 mei aangekondigd tot een definitieve overeenkomst te zijn gekomen met betrekking tot de overname van Acelity Inc. en de KCI-dochterondernemingen wereldwijd, aan de hand van een consortium samengesteld uit fondsen geadviseerd door Apax Partners (de Apax-fondsen), samen met gelieerde partijen van de Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) en de Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments). Deze overname vertegenwoordigt een waarde van ongeveer $ 6,7 miljard, inclusief de schuldovername, en is afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en wettelijke goedkeuringen. Acelity is een wereldwijd toonaangevende onderneming op het gebied van medische technologieën en legt zich toe op geavanceerde wondzorg en speciale chirurgische toepassingen onder de handelsnaam KCI.



“Acelity is een toonaangevende leverancier van geavanceerde technologieën en oplossingen voor wondzorg en is een uitstekende aanwinst voor onze Health Care business”, aldus Mike Roman, CEO van 3M. “Deze acquisitie versterkt onze Medical Solutions-business en ondersteunt onze groeistrategie door uitgebreide geavanceerde en chirurgische oplossingen voor wondzorg te bieden die de resultaten verbeteren en het welbevinden van de patiënt en behandelaar verhogen.



“We zijn bijzonder verheugd Acelity’s technologieën en toegewijde werknemers toe te voegen aan ons team”, gaat Roman verder. “Gezamenlijk zullen we 3M Science toepassen om wereldwijd uiteenlopende oplossingen aan te bieden voor belangrijke wond- en chirurgische zorg.”



Acelity staat erom bekend nieuwe segmenten te creëren en te ontwikkelen, dankzij het vermogen nieuwe klinische behoeften op te sporen en erop in te spelen aan de hand van KCI-producten die de gezondheidszorg tot een hoger niveau brengen. We denken hierbij vooral aan de V.A.C.® Therapy – een baanbrekende negatieve druktherapie voor de behandeling van wonden.



Het KCI-productportfolio biedt naast de V.A.C.® Therapy ook geavanceerde wondverbanden en negatieve druksystemen voor chirurgisch Incision management. De oplossingen van KCI dragen bij aan betere gezondheidsresultaten bij de patiënt door de wondgenezing te verbeteren. Acelity realiseerde in 2018 een omzet van $ 1,5 miljard.



De Medical Solutions-business van 3M is toegespitst op de toepassing van 3M Science, met het oog op veilige en doeltreffende oplossingen die de klinische resultaten en de economische situatie van de gezondheidszorg ten goede komen. 3M Medical Solutions biedt een reeks van geïntegreerde producten, waaronder medische verbanden, geavanceerde en acute wondzorgverbanden en -producten, sterilisatieproducten en patient-warming producten die worden toegepast bij impactvolle oplossingen. Deze oplossingen hebben betrekking op de hele gezondheidszorg en zorgen voor betere resultaten en een betere patiëntervaring. Verder leveren de producten een sterk economisch voordeel in de huidige value-based zorgomgeving.



Op basis van het GAAP-rapport verwacht 3M dat de overname de winst per aandeel met $ 0,35 verwatert gedurende de eerste 12 maanden na voltooiing van de transactie, inclusief de financieringskosten. Exclusief boekhoudkundige correcties en voorziene eenmalige kosten met betrekking tot de transactie en integratie, verwacht 3M dat de overname $ 0,25 zal toevoegen aan de winst per aandeel voor diezelfde periode.



De effectieve waarde van de onderneming bedraagt ongeveer 11 keer de gecorrigeerde EBITDA voor de eerste 12 maanden na transactie, inclusief de verwachte synergievoordelen voor de operationele kosten.



Als gevolg van deze aankondiging verwacht 3M nu voor heel 2019, dat de terugkoop van aandelen tussen $ 1 miljard en $ 1,5 miljard zal liggen, ten opzichte van de eerdere $ 2 miljard tot $ 4 miljard.



De transactie wordt naar verwachting in de tweede helft van 2019 afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en de wettelijk vereiste goedkeuringen. 3M financiert de transactie deels met beschikbare liquide middelen en deels met vreemd vermogen.



Credit Suisse trad op als financieel adviseur van 3M. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP trad op als juridisch adviseur.



V.A.C.® Therapy is een gedeponeerd handelsmerk van KCI.



Klik hier voor het hele persbericht



https://news.3m.com/press-release/company-english/3m-acquire-acelity-inc