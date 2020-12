Kunstmatige intelligentie (KI) bewijst zijn waarde bij spoedgevallen - met hogere nauwkeurigheid en tijdige diagnostiek van thoraxfoto's

- Lunit INSIGHT CXR, KI-software voor röntgenfoto's van de borst, verkort de wachttijd voor patiënten door de foto's vooraf te analyseren en prioriteren voor betere behandeling en zorg



- Een studie toont aan dat KI zelf met een significant hoge nauwkeurigheid afwijkingen voor 10 laesies kan markeren



SEOUL, Zuid-Korea, 24 december 2020 /PRNewswire/ -- Seoul National University Hospital, een van de meest gerenommeerde medische instellingen in Azië, heeft via een studie aangetoond dat KI radiologen kan helpen betere diagnoses te stellen en sneller rapport op te maken bij levensbedreigende of urgente gevallen. De studie is onlangs gepubliceerd in European Respiratory Journal, een van de toonaangevende tijdschriften voor luchtwegaandoeningen dat door vakgenoten getoetst wordt.



https://mma.prnewswire.com/media/1391363/image.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1391363/image.jpg]



Volgens de studie toonde Lunit INSIGHT CXR, KI-software voor röntgenfoto's van de borst, significante waarde in een gesimuleerd leesexperiment voor spoedeisende patiënten. Bijgestaan door de KI van Lunit, is de diagnostische nauwkeurigheid meer dan verdubbeld van 29,2% tot 70,8% voor levensbedreigende ziekten, zoals pneumothorax en pneumoperitoneum.



Bovendien is de wachttijd van spoedeisende patiënten drastisch verminderd met 80% door de aangetroffen afwijkingen vooraf te analyseren en de beelden te prioriteren voor een urgente diagnose. Ook is de totale analysetijd efficiënter en korter, wat geleid heeft tot een drastisch betere behandeling van spoedeisende patiënten.



"Deze studie toont eigenlijk aan dat de efficiëntie van het analyseren kan worden gemaximaliseerd als de radiologen en het KI-systeem organisch geïntegreerd zijn", aldus professor Chang-min Park, de auteur van de studie. "Het is vooral waardevol bij spoedeisende patiënten voor wie tijdige diagnose en zorg vereist is."



Brandon Suh, CEO van Lunit zei: "Het is zinvol dat onze KI wordt erkend en gevalideerd voor een geavanceerdere en snellere diagnose van aandoeningen aan de borst. De continue verbeteringen aan ons algoritme zullen worden geïmplementeerd om de zware werklast van radiologen en hulpverleners te verminderen."



De studie benadrukte verder dat Lunit INSIGHT CXR 10 ziekten (longkanker, longknobbeltjes, atelectase, calcificatie, cardiomegalie, consolidatie, fibrose, pleurale effusie, pneumoperitoneum en pneumothorax) op röntgenfoto's van de borst kan detecteren. In feite kunnen de meeste long- en borstaandoeningen worden gediagnosticeerd via deze KI-oplossing.



Door gebruik te maken van twee externe validatiedatasets van CT-bevestigde en open-source datasets van dezelfde dag, toonde Lunit INSIGHT CXR een diagnostisch vermogen dat vergelijkbaar is met dat van een radioloog. Het resulteerde in hoge AUROC's voor alle 10 veel voorkomende afwijkingen, variërend van 0,9-1,00. De AUROC-waarde 1,00 staat voor de hoogste prestatie.



Professor Joo-gang Nam, de eerste auteur van de studie, verklaarde: "Lunit INSIGHT CXR markeert individueel de locatie en de waarschijnlijkheid van aangetroffen afwijkingen voor elk van de 10 laesies. Dit is een technologie die niet werd geïmplementeerd in de vorige generatie KI, en opent de deur voor automatische detectie en diagnose".



Lunit INSIGHT CXR heeft klinisch meer dan 6,5 miljoen afbeeldingen geanalyseerd in meer dan 80 landen. Het is CE-gemarkeerd en klinisch verkrijgbaar in Europa, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Het verwacht de FDA-goedkeuring begin 2021.



Perswoordvoerder: Yunyoung Noh, communicatiemanager, Lunit media@lunit.io [mailto:media@lunit.io]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1391363/image.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1391363/image.jpg]



CONTACT: +82-10-6460-9316