Mytheresa kondigt vertrouwelijke indiening aan van conceptregistratieverklaring voor voorgestelde beursintroductie

MÜNCHEN, 24 november 2020 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent BV, de moedermaatschappij van de Mytheresa Group GmbH, heeft vandaag aangekondigd dat het vertrouwelijk een conceptregistratieverklaring op formulier F-1 heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC") met betrekking tot de voorgestelde beursintroductie van American Depositary Shares die de gewone aandelen vertegenwoordigen. Het aantal aan te bieden American Depositary Shares en de prijsmarge voor het voorgestelde aanbod zijn nog niet bepaald. De beursintroductie zal naar verwachting plaatsvinden nadat de SEC het beoordelingsproces heeft afgerond, afhankelijk van markt- en andere voorwaarden.



https://mma.prnewswire.com/media/1341152/Mytheresa_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1341152/Mytheresa_Logo.jpg]



Deze aankondiging wordt gedaan volgens en conform Regel 135 krachtens de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act").



Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging om effecten te kopen. Alle aanbiedingen, uitnodigingen of aanbiedingen om effecten te kopen of verkopen zullen geschieden conform de registratievereisten van de Securities Act.











