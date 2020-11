Nikkei maakt zich op voor zijn nieuwste "Virtual Global Forum International Financial Hub" - de rol van Japan

TOKIO, 24 november 2020 /PRNewswire/ -- Nikkei Inc. maakt zich op voor zijn volgende Nikkei Virtual Global Forum. Aangezien de impact van Azië op de wereldeconomie blijft groeien, zal het forum politieke en zakelijke leiders samenbrengen om het doel van Japan te bespreken om het meest dynamische internationale zakencentrum in de regio te worden.



Geplande sprekers zijn onder meer: Kurt Tong, voormalig consul-generaal van de VS van Hongkong; James G. Stavridis, uitvoerend directeur van The Carlyle Group; Sir Roger Gifford, voorzitter, City of London's Green Finance Institute; Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio; en Yasutoshi Nishimura, de Japanse minister van economische zaken.



Deze hoogwaardigheidsbekleders zullen vergezeld worden door leidinggevenden van banken en effectenbedrijven, zoals Mizuho, SMBC, Nomura en Daiwa.



Het evenement wordt georganiseerd door Nikkei en in goede banen geleid door de voorzitter van de redactieraad en Editor-at-Large Gillian Tett van de Financial Times, voormalig redacteur Lionel Barber, professor Heizo Takenaka van Toyo University en Nikkei-voorzitter van de redactiecommissie Akio Fujii.



Hoewel Hongkong na het opleggen van een strenge veiligheidswet door Peking onzeker is over de status "één land, twee systemen", heeft de Japanse premier Yoshihide Suga zijn voornemen uitgesproken om van Japan een internationaal financieel centrum te maken. Een van de hoofddoelen hiervan is om de post-COVID-19-economie van het land nieuw leven in te blazen door internationale financiële instellingen te overtuigen hier een regionaal hoofdkantoor te vestigen en tegelijkertijd investeringen en gekwalificeerde werknemers aan te trekken.



Welke hervormingen moet Japan doorvoeren om deze nieuwe kans te benutten? In hoeverre zijn de publieke en private sector bereid tot hervormingen?



In deze speciale editie van het 'Nikkei Virtual Global Forum' focust Nikkei op de vooruitzichten en uitdagingen voor Japan, met inbreng van experts in de VS en het VK.



Het gratis forum wordt op 2 december gehouden van 8.30 uur tot 17.30 uur (Japanse standaardtijd, GMT+9, nog niet definitief) en wordt gelijktijdig uitgezonden in het Engels en het Japans. Om de live streaming te bekijken, is registratie vereist. Het evenement wordt gearchiveerd om later te bekijken vanaf 8 december om 21:00 uur (Japanse standaardtijd, GMT+9, nog niet definitief)



