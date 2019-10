CSO van ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS en SDRPY ronden tweede stabilisatieworkshop af

Workshop trainde meer dan 80 professionals van verschillende Saoedische ministeries en overheidsinstanties



RIYADH, Saoedi-Arabië, 24 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Een workshop gericht op de belangrijkste uitdagingen voor stabilisatieactiviteiten en georganiseerd door het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) in samenwerking met het Bureau of Conflict and Stabilization Operations (CSO) van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS, en met de deelname van de Amerikaanse ambassade in Riyadh, de Amerikaanse ambassade in Sana'a, USAID en het ministerie van Defensie is afgerond. Voortbouwend op de activiteiten van een workshop die in april plaatsvond, spraken de deelnemers over toekomstige stabilisatieprogramma's en manieren om de internationale coördinatie van de ontmijningsactiviteiten in Jemen te verbeteren.



De deelnemers in de workshop waren mensen van Saoedische ministeries, waaronder Defensie, Buitenlandse Zaken, Arbeid en Sociale Ontwikkeling, Financiën, Media, Economie en Planning, en van het Saoedische Fonds voor Ontwikkeling en het Centrum 'Koning Salman' voor Humanitaire Hulp en Bijstand (KSRelief, King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre). De ambassadeur van Saoedi-Arabië in Jemen en algemeen toezichthouder op het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen, Mohammed Al Jabir, en de Amerikaanse ambassadeur in Jemen, Christopher Henzel, verzorgden de openingstoespraken. Ambassadeur Al Jabir, Ambassadeur Henzel en de ambassadeur van de VS in Saoedi-Arabië, John P. Abizaid, maakten bij het einde van het evenement slotopmerkingen.



Ambassadeurs Abizaid en Henzel merkten op dat het Amerikaanse beleid gericht bleef op het samenwerken met de internationale partners van Amerika om voor vrede, welvaart en veiligheid te zorgen in Jemen. Zij benadrukten de steun van de VS voor diplomatieke inspanningen om een einde te maken aan de gevechten, het faciliteren van humanitaire bijstand en het bereiken van een alomvattend politiek akkoord in Jemen, in coördinatie met de speciale gezant van de VN en door middel van door de VN bemiddelde vredesbesprekingen.



"Vier jaar na het begin van het conflict in Jemen moeten we samenwerken om een politieke oplossing te vinden, en we moeten tevens de Jemenitische burgers en instellingen helpen vrede te bereiken en te handhaven", aldus Ambassadeur Abizaid. "Zonder twijfel is een stabiel Jemen in het belang van alle Jemenieten, maar ook van de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië."



"Duurzame ontwikkeling is de sleutel tot stabilisatie in Jemen, en we hebben hier op zeer productieve manier ideeën en kennis uitgewisseld," zei Ambassadeur Al Jabir over de workshop. "Het partnerschap tussen de VS en Saoedi-Arabië is van vitaal belang voor de internationale stabiliteit en veiligheid."



De missie van het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen is het creëren van de voorwaarden voor stabiliteit, vrede, welvaart en veiligheid in Jemen door projecten en initiatieven voor duurzame ontwikkeling in alle Jemenitische provincies uit te voeren. De missie van het Bureau of Conflict and Stabilization Operations is het anticiperen, voorkomen en reageren op conflicten die de Amerikaanse nationale belangen ondermijnen.



