OASIS-groep breidt Europese aanwezigheid uit met de overname van ArchiDoc in Polen

DUBLIN, 24 oktober 2019 /PRNewswire/ -- OASIS Group, een van de grootste aanbieders van Records en Information Management (RIM) in Europa, heeft met de overname van ArchiDoc in Polen een volgende stap gezet in haar Europese expansieprogramma. ArchiDoc is overgenomen van OEX S.A., een beursgenoteerde onderneming uit Warschau.



https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg]



Met de overeenkomst, afgerond op 17 oktober 2019, realiseert de OASIS-groep haar strategische doelstelling om uit te breiden naar Midden-Europa.



"Het besluit om uit te breiden naar Midden-Europa was een logische stap in onze groeistrategie", aldus Espen Halvorsen, algemeen directeur bij OASIS Group. "We zijn ook blij dat we een team kunnen integreren dat dankzij zijn klantgerichte strategie een aanzienlijke en winstgevende groei realiseert", vervolgt de heer Halvorsen.



"Wij zijn ervan overtuigd dat we een overeenkomst hebben gesloten die in het belang is van alle partijen. We zijn er trots op dat we sinds de overname het management van ArchiDoc hebben kunnen ondersteunen bij het substantieel verhogen van de omzet en winst van het bedrijf. Nu we onze strategische focus verschuiven naar e-commercediensten zijn we van mening dat OASIS zeer goed gepositioneerd is om ArchiDoc de strategische ondersteuning op lange termijn te bieden, die het nodig heeft om zijn ambitieuze bedrijfsdoelstellingen te bereiken", zei Jerzy Motz, algemeen directeur van OEX SA.



Met meer dan 1000 teamleden is ArchiDoc de op een na grootste aanbieder van RIM-diensten in Polen. Het aansturen van digitale transformatie middels een scala aan informatiebeheerdiensten en Business Process Outsourcing (BPO) is een terrein waarin OASIS de afgelopen jaren ook flink heeft geïnvesteerd.



Gezien de groeiende vraag naar digitale transformatie door klanten over heel Europa is het een zeer spannende tijd voor beide organisaties.



"In combinatie met onze lokale ervaring op het gebied van professionele dienstverlening zullen we de Europese netwerkvoordelen van de OASIS Group gebruiken, om strategische ondersteuning te bieden aan onze gecombineerde Europese klanten", aldus Konrad Rochalski, voorzitter van de Raad van Bestuur bij ArchiDoc.



Dit is tot dusver de 46ste acquisitie voor de OASIS Group.



Over de OASIS Group



OASIS, met het hoofdkantoor in Dublin (Ierland) en verschillende vestigingen in de EU, levert al sinds 1999 diensten aan klanten. De 650 werknemers van het bedrijf leveren diensten aan meer dan 8000 klanten in allerlei sectoren, waaronder financieel, juridisch, gezondheidszorg, overheden en onderwijs. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de OASIS Group beloond met een plaats op de lijst '2018 Inc. 5000 Europe', te weten de snelstgroeiende particuliere bedrijven in Europa. www.OASISGroup.com [http://www.oasisgroup.com/]



