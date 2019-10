Smart City Expo World Congress maakt bij komende editie een aanzienlijke groei door

BARCELONA, Spanje, 24 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Smart City Expo World Congress [http://www.smartcityexpo.com/] (SCEWC), het toonaangevende internationale evenement over steden en slimme stedelijke oplossingen, georganiseerd door Fira de Barcelona, zal tijdens de komende editie naar verwachting flink groeien. De negende editie van SCEWC strekt zich uit over twee hallen aan de Gran Via, laat een groei van 20% zien en zal voor het negende achtereenvolgende jaar het bezoekersrecord breken. Onder het thema Steden gemaakt van dromen zullen zowel de beurs als het congres terugkijken op de transformatie die metropolen de afgelopen tien jaar al hebben doorgemaakt, hoeveel projecten die toen slechts dagdromerij leken te zijn en die nu echter realiteit zijn geworden, evenals hoe we in de nabije toekomst met de beschikbare instrumenten nog meer dromen werkelijkheid kunnen laten worden.



https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg]



Het programma van het congres is in 5 thema's verdeeld: Digitale transformatie, Stedelijke omgeving, Mobiliteit, Bestuur & financiën en Integratie & Delen van Steden; en zal onderwerpen behandelen zoals Gegevensbestuurde steden, 5G en de toekomst van Connectiviteit, Veerkrachtige steden, Gentrificatie, Innovatieve vervoerssystemen, Multilevel bestuur, Delen en samenwerkende economie, Circulaire economie en Steden voor iedereen. In 2019 zal het evenement samen met het Smart Mobility Congress worden gehouden.



Onder de key-notesprekers zijn Janette Sadik-Khan, één van 's werelds belangrijkste autoriteiten op het gebied van vervoer en stedelijke transformatie en voormalig Gemachtigde voor vervoer in New York City, Shira Rubinoff, erkend cybersecurity-functionaris en influencer, die meerdere vrouwen-in-technologie-inspanningen heeft geleid, en Laura Tenenbaum, bekroond wetenschapscommunicator en Senior Science Editor van NASA's Global Climate Change-website, waar ze o.a. rapporteerde over de stijging van de zeespiegel, het smelten van het poolijs en regionale gevolgen voor het klimaat.



Onder de 1000 deelnemende bedrijven aan de editie van 2019 zijn Bosch, Cisco, CityDO, Deloitte, Deutsche Telekom, Engie, FCC, Huawei, Citypossible van Mastercard, Microsoft, Siemens en Suez. Ook veel steden en landen zullen hun projecten presenteren, waaronder Oostenrijk, België, Denemarken, Dubai, Duitsland, Finland, Nederland, Israël, Zuid-Korea, Londen, Moskou, New York, Noorwegen, Praag, Zweden en de Verenigde Staten.



Een internationale benchmark



Bij de laatste editie, SCEWC verzamelden zich 700 steden wereldwijd, 844 exposanten, meer dan 400 sprekers en 21.331 deelnemers uit 146 landen. Ook de internationale impact van de beurs is inmiddels gegroeid, met regionale evenementen in Atlanta (VS), Curitiba (Brazilië), Kyoto (Japan), Puebla (Mexico) en Buenos Aires (Argentinië), waarmee Smart City Expo zich niet alleen verder heeft geconsolideerd als internationaal toonaangevend evenement op het gebied van slimme stedelijke projecten, maar bovendien een groei aan deelnemers en belangstelling laat zien voor het wereldwijde evenement, dat jaarlijks in Barcelona wordt gehouden.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1015483/Smart_City_Expo_World_Congress.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1015483/Smart_City_Expo_World_Congress.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg]



CONTACT: Folc Lecha, +34-93-233-3555, flecha@firabarcelona.co