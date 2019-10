Verzekeraars en autofabrikanten verbinden zich voor hun gezamenlijke klant op het LexisNexis Risk Solutions European Connected Car Forum

München, 28 oktober 2019



LONDON, 24 oktober 2019 /PRNewswire/ -- LexisNexis Risk Solutions brengt Europese verzekeraars en een groot aantal belangrijke autofabrikanten samen om hun gezamenlijke klant, de consument, te bespreken op het LexisNexis® Risk Solutions [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2620571-1&h=3661859180&u=https%3A%2F%2Frisk.lexisnexis.com%2F&a=LexisNexis%C2%AE+Risk+Solutions] European Connected Car Forum in München op 28 oktober 2019. Deze bijeenkomst gaat voorafaan het TU Automotive Europe-evenement [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2620571-1&h=678186858&u=https%3A%2F%2Fautomotive.knect365.com%2Ftu-auto-europe%2F&a=TU+Automotive+Europe-evenement] met als thema, "De toekomst van mobiliteit."



Shared Mobility vraagt om meer kennis over het voertuig en de bestuurder. Hoe deze zich verhouden tot elkaar en welke impact dat heeft voor het bepalen van het risico. En al die data moet worden beheerd op een volledig legale en transparante manier, zodat consumenten optimaal voordeel kunnen uit de aangeboden mobiliteits service.



-Bill Madison, CEO, Insurance, LexisNexis Risk Solutions



Het LexisNexis Connected Car Forum is opgericht om de verdere ontwikkeling van mobiliteitsdiensten te ondersteunen door middel van connected car-data en om sterkere synergieën teweeg te brengen tussen de verzekerings- en autofabricerende markten nu het volume van connected car-data exponentieel groeit. Op de voorgrond van deze conversatie staan twee centrale onderwerpen: het belang van het begrijpen van ADAS als voorloper van zelfrijdende concepten en best practices in het beheren en verkrijgen van de toestemming van de consumenten, consent management.



Intrigerende vragen die zullen worden besproken door de verzekeraars, autofabrikanten en industrie-experts die het Connected Car Forum bijwonen, zijn:





-- Wat zijn de specifieke gebruiksmogelijkheden voor connected car-data?

Wat maakt het mogelijk voor de consument? Welke business modellen zijn

relevant en hoe kan je de investering in technologie terug verdienen?

-- Wat moeten verzekeraars en autofabrikanten weten over ADAS-data? Wat is

de impact van al deze veiligheids functies op de hoeveelheid ongelukken

en de schadekosten? Hoe kunt u dit vertalen naar een mogelijkheid om

veiligheid en andere voordelen naar consumenten te communiceren?

-- Hoe kan connected car-data op de juiste en legale manier verkregen en

gebruikt worden?

"Het volume van connected car-data zit in een stijgende lijn. Het is geen niche markt meer. En dat biedt zakelijke kansen voor verzekeraars en autofabrikanten. Uiteraard ook uitdagingen en complexiteit voor verzekeraars als zij nieuwe poliskosten berekenen en claims verwerken," zei Rutger Van der Wall, SVP Global Products Insurance, LexisNexis Risk Solutions.



"We zijn er ons van bewust dat het succes van verzekeraars en autofabrikanten afhankelijk zal zijn van de consument die toestemming moet geven om de informatie te mogen gebruiken. Er moet een zichtbaar voordeel zijn en het proces van toestemming geven moet eenvoudig en transparant zijn. Dit evenement is opgezet om beide markten te helpen om perspectieven op en filosofieën over technologie, data en waardecreatie te begrijpen, die hen zullen helpen om connected car-data te benutten in het belang van de consument. Het feit dat 14 merken, die alle toonaangevende autofabrikanten vertegenwoordigen, aanwezig zullen zijn, spreekt boekdelen over het belang van deze conversatie."



De leider op het gebied van verzekeringsdata en -analyses en experts van het LexisNexis Risk Solutions Connected Car-team zullen vergezeld worden door het internationale advocatenkantoor Bird & Bird en de connected car-specialisten van SBD Automotive.



Bezoek voor meer informatie LexisNexis Risk Solutions Connected Car Forum [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2620571-1&h=3453374635&u=https%3A%2F%2Fautomotive.knect365.com%2Feuropean-connected-car-forum%2F&a=LexisNexis+Risk+Solutions+Connected+Car+Forum], of email automotive.group@lexisnexisrisk.com [mailto:automotive.group@lexisnexisrisk.com].



