Mindtree wint ISG Star of Excellence Award(TM) 2019

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 24 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een internationaal bedrijf op het gebied van technologieservices en digitale transformatie, is uitgeroepen tot de winnaar van de ISG Star of Excellence Award((TM)) 2019, het eerste en enige erkenningsprogramma van de industrie dat providers rangschikt op basis van de kwaliteit van hun services naar aanleiding van directe feedback van hun zakelijke klanten.



Mindtree heeft de beste score in klantervaring gekregen voor de kwaliteit van diens services in kerntechnologie. Naast deze internationale award is Mindtree tevens tweede geworden in de categorie Emerging Tech, regionaal winnaar in Noord-Amerika en Azië en Stille Oceaan en heeft Mindtree de hoogste score gekregen voor diens services in ontwikkeling en onderhoud van applicaties.



"De meest betekenisvolle beoordeling van de effectiviteit van Mindtree als strategische partner is die onze klanten en dat is wat de ISG Star of Excellence-erkenning zo bijzonder en lonend maakt", zegt Debashis Chatterjee, MD & CEO van Mindtree. "Mindtree levert technologische oplossingen die duidelijk business impact voor klanten bevorderen. Deze erkenning raakt onze klantgerichte benadering van innovatie, technologie en samenwerking met de eindgebruiker."



De algemene kernkrachten van Mindtree die klanten noemen, zijn onder meer:





-- Mensen en samenwerking - Mindtree laat een breed en gespecialiseerd

inzicht in business zien waardoor het bedrijf naadloos kan samenwerken

met leveranciers in het ecosysteem en proactief te werk kan gaan bij

identificatie en oplossen van problemen. Responsiviteit, vaardigheid van

personeel en afstemming van organisatorische cultuur waren ook

belangrijke factoren.

-- Innovatie en uitvoer - Mindtree maakt gebruik van uitgebreide ervaring

om waarde te kunnen leveren die verder gaat dan het toepassingsgebied en

om zakelijke uitdagingen op te lossen door middel van innovatie.

Mindtree maakt innovatieve ideeën werkelijkheid, voldoet aan

verwachtingen en levert constant ondersteuning bij verbetering.

-- Klantloyaliteit - Mindtree had de hoogste score in klantloyaliteit

dankzij het grote aandeel deelnemers (63%) dat kan worden beschouwd als

loyale enthousiastelingen die services blijven aanschaffen en andere

partijen doorverwijzen.

-- Strategische partners - Meer dan de helft van de deelnemers zag hun

relatie met Mindtree als strategisch van aard, ofwel als zakelijk

partner (33%) ofwel als betrouwbaar technologisch adviseur (29%).

"ISG verheugt zich erover Mindtree tot algehele winnaar te mogen uitroepen van de ISG Star of Excellence Award 2019 voor technologische kernservices", zegt Andrea Murray, partner, ISG Performex((TM)), de onderzoeksservice van de firma naar gebruikerservaring en zakelijke relaties. "Deze onafhankelijk geverifieerde erkenning is welverdiend en versterkt de positie van Mindtree in de top van de providers in de internationale sourcing-industrie van USD 100 miljard en hoger."



In het ISG-onderzoek Voice of the Customer (Stem van de kant) zijn meer dan 1400 zakelijke klanten gevraagd naar hun feedback over de servicekwaliteit van providers. De zakelijke respondenten staan allemaal in direct contact met providers en vertegenwoordigen een brede doorsnede van industrieën, bedrijven van diverse omvang, geografische gebieden en verantwoordelijkheid.



Respondenten werden gevraagd hun feedback te geven voor acht brede categorieën in servicekwaliteit: samenwerking, uitvoer, governance, teams en innovatie (voor pure technologieproviders) alsook incubatie, enablement en acceleratie (voor opkomende technologieproviders).



De antwoorden op het onderzoek werden mathematisch gescoord, zonder interpretatie door ISG, om zo tot de winnaars te komen.



Over ISG



ISG (Information Services Group) is een toonaangevende firma op het gebied van wereldwijd onderzoek naar en advies in technologie. ISG is een betrouwbare zakenpartner voor meer dan 700 klanten, waaronder ruim 70 van de 100 grootste ondernemingen ter wereld en streeft ernaar ondernemingen, organisaties in de openbare sector en service- en technologieproviders te helpen operationele uitmuntendheid en snellere groei te realiseren. De firma is gespecialiseerd in digitale transformatieservices, inclusief automatisering, cloud- en gegevensanalytics, advies over sourcing, beheerde governance- en risicoservices, netwerkcarrierservices, opzet van strategieën en operations, veranderingsmanagement, marktkennis en onderzoek naar en analyse van technologie. ISG werd opgericht in 2006 en is gevestigd in Stamford, Connecticut. ISG heeft meer dan 1300 professionals op het gebied van de digitale wereld in meer dan 20 landen in dienst. Een internationaal team dat bekend staat om innovatief denken, invloed op de markt, grondige kennis van industrie en technologie en hoogstaande onderzoeks- een analytische capaciteiten op basis van de meest complete gegevens van de markt in de industrie. Ga voor meer informatie naar www.isg-one.com [http://www.isg-one.com/].



Over Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE) is een internationale onderneming op het gebied van technologieconsultancy en -services en helpt ondernemingen omvang te verenigen met flexibiliteit om concurrentievoordeel te realiseren. Sinds het digitale ontstaan in 1999 en inmiddels een onderneming in de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepgaande domeinkennis toe op meer dan 350 grootzakelijke klanten om silo's af te breken, inzicht te krijgen in digitale complexiteit en sneller nieuwe initiatieven op de markt te brengen. We stellen IT in staat mee te bewegen met de snelheid van het bedrijf, gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn actief in meer dan 15 landen over de hele wereld en worden steeds weer gezien als een van de beste plekken om te werken. Dit wordt dagelijks verwezenlijkt door onze winnaarscultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree-minds'.



Voor meer informatie gaat u naar www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/] of kunt u ons volgen via @Mindtree_Ltd



