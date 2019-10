Bentley Systems kondigt nieuwe iTwin-clouddiensten aan voor digitale tweelingen in infrastructuurengineering

Digitale tweelingen worden gangbare praktijk -- ingenieursbureaus en eigenaren-operatoren brengen digitale tweelingaspiraties in praktijk



SINGAPORE, 24 oktober 2019 /PRNewswire/ -- De conferentie Year in Infrastructure 2019 -- Bentley Systems, Incorporated, de toonaangevende wereldwijde leverancier van integrale software en digitale twin clouddiensten voor het bevorderen van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, heeft vandaag nieuwe clouddiensten aangekondigd voor digitale tweelingen in infrastructuurengineering. Digitale tweelingen zijn digitale weergaves van fysieke activa en hun technische informatie waarmee gebruikers hun prestaties in de echte wereld gedurende hun levenscyclus kunnen begrijpen en modelleren. In feite zorgen "evergreen" digitale tweelingen voor de bevordering van BIM en GIS via 4D.



https://mma.prnewswire.com/media/1013763/iTwin_Design.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1013763/iTwin_Design.jpg]



Keith Bentley, oprichter en directeur technologie, zei: "Vandaag de dag is het 'digitale tweelingtijdperk' aan de gang, en het tempo versnelt elke dag. De vroege aannemers waarmee we hebben samengewerkt, wijzen al leidinggevende functies toe aan de nieuwe digitale tweelingeconomie om rond innovaties te werken in zowel hun bedrijfsprocessen als hun bedrijfsmodellen. De vervanging van decennia-oude, niet verbonden papieren werkstromen en werkproducten door open, live, vertrouwde en "evergreen" digitale tweelingen heeft enorme voordelen. Dat koppelen met een ecosysteem van innovatie via openbronplatforms creëert een onstuitbare kracht voor verandering op het gebied van infrastructuur. Ik kan me geen spannendere tijd herinneren voor de infrastructuurberoepen of voor Bentley Systems."



Nieuwe digitale twin clouddiensten Met iTwin Services kunnen ingenieursbedrijven digitale tweelingen van infrastructuurprojecten en activa creëren, visualiseren en analyseren. iTwin Services federeren digitale engineeringinhoud van BIM-ontwerptools en meerdere gegevensbronnen, maken "4D-visualisatie" van digitale tweelingen mogelijk en leggen engineeringwijzigingen vast langsheen een project/activa-tijdlijn, om een verantwoordelijk dossier aan te maken van wie-wat-en-wanneer-veranderde. Engineering teams gebruiken iTwin Services om ontwerpbeoordelingen uit te voeren, ontwerpgegevens te valideren en ontwerpinzichten te verwerven. Gebruikers van de ontwerptoepassingen van Bentley kunnen de iTwin Design Review-dienst gebruiken voor ad hoc ontwerpbeoordelingen en projectteams die ProjectWise gebruiken, kunnen de iTwin Design Review-dienst toevoegen aan hun digitale werkstromen om de algemene digitale tweelingen van het project te vergemakkelijken.



PlantSight is een aanbod dat gezamenlijk is ontwikkeld door Bentley Systems en Siemens, waarmee eigenaren-operators en hun ingenieurs levende en "evergreen" digitale tweelingen van operationele procesinstallaties kunnen creëren. Met PlantSight hebben de bedrijfsvoering, onderhoud en engineering toegang tot betrouwbare, nauwkeurige digitale dubbele gegevens, met inbegrip van P&ID's, 3D-modellen en IoT-gegevens. Het biedt een enkel beeld van de waarheid in een gevalideerd informatiemodel dat zorgt voor situationele intelligentie, zichtlijn en contextueel bewustzijn. PlantSight is gezamenlijk ontwikkeld door Bentley en Siemens met behulp van iTwin Services en is commercieel verkrijgbaar bij beide bedrijven.



iTwin Immersive Asset Service stelt eigenaren-operators die AssetWise gebruiken, in staat om prestatiegegevens en operationele analyses van activa uit te lijnen in de context van hun digitale tweelingen, waardoor technische informatie toegankelijk is voor een breder publiek van gebruikers door middel van immersieve en intuïtieve gebruikerservaringen. iTwin Immersive Asset Service toont "hotspots" van activiteit en veranderingen in de status van activa in de loop van de tijd, wat leidt tot een snellere en beter geïnformeerde besluitvorming die uiteindelijk helpt bij het verbeteren van de prestaties van activa en netwerken.



Digitale tweelingen worden de gangbare praktijk De steeds evoluerende fysieke realiteit van 'as-operated' activa was voorheen moeilijk digitaal vast te leggen en actueel te houden. Bovendien betreft de overeenkomstige technische informatie, met een assortiment van incompatibele bestandsformaten en constante wijziging, meestal "duistere gegevens" die in wezen niet beschikbaar of onbruikbaar zijn. Met digitale twin-clouddiensten helpt Bentley gebruikers digitale tweelingen te creëren en te beheren om de werking en het onderhoud van fysieke activa, systemen en bouwprocessen te verbeteren, door middel van immersieve 4D-visualisatie en analysezichtbaarheid.



Tijdens de conferentie Year in Infrastructure 2019 van Bentley werden digitale tweelingontwikkelingen gepresenteerd in 24 projecten van finalisten in 15 categorieën op projectlocaties in 14 landen, variërend van vervoer, waternetwerken en zuiveringsinstallaties tot elektriciteitscentrales, staalfabrieken en gebouwen. In totaal vermeldden 139 nominaties in 17 categorieën digitale tweelingdoelstellingen voor de innovaties die in hun projecten worden gebruikt -- een aanzienlijke stijging ten opzichte van 29 dergelijke nominaties in 2018.



Digitale tweelingideeën in actie In de thematoespraak over technologie op de conferentie stond Keith Bentley op het podium samen met vertegenwoordigers van Sweco en Hatch om de digitale tweelingideeën op het gebied van infrastructuur in actie te tonen.



Sweco werkte aan de digitale integratie van een project voor een negen kilometer lang lightrailsysteem voor de stad Bergen in Noorwegen. De uitbreiding van het bestaande systeem werd volledig beheerd via 3D BIM-modellen, van alternatieve studies tot een gedetailleerd engineeringontwerp. Dankzij het gebruik van iTwin Services kon Sweco automatisch wijzigingen bijhouden en fouten minimaliseren, waardoor 4D-visualisatie mogelijk was.



Hatch voltooide de voorbereidende haalbaarheidsstudie, de haalbaarheidsstudie en de gedetailleerde technische studie voor een zwavelzuurfaciliteit in de Democratische Republiek Congo. Met de fabrieksontwerpsoftware van Bentley kon het projectteam een complete, intelligente digitale tweeling ontwerpen tot het meest gedetailleerde niveau, waardoor de technische kwaliteitsprocessen stroomopwaarts werden geduwd als onderdeel van de 3D-modellering in vergelijking met traditionele op tekeningen gebaseerde kwaliteitsprocessen. Hatch slaagde erin om de opstartinspanningen van de productie te verminderen, na de intense inbedrijfstelling, van zes maanden tot een week.



Microsoft werkt met prototypes van digitale tweelingen in zijn Aziatische hoofdkwartier in Singapore en zijn campus in Redmond. De Real Estate and Security groep van Microsoft is bezig met het implementeren van een aanpak voor de Digital Building Lifecycle om de prestaties, kosteneffectiviteit, medewerkerstevredenheid, productiviteit en beveiliging van gebouwen te optimaliseren. De inspanningen van Microsoft om digitale weergaves van fysieke activa zoals gebouwen te maken, zijn gebaseerd op Microsoft Azure Digital Twins, een IoT-dienst waarmee organisaties integrale digitale modellen van fysieke omgevingen kunnen maken. Azure Digital Twins werd gelanceerd voor voorvertoning aan het publiek in 2018 en wordt nu door Microsoft-klanten en -partners in de hele wereld aangenomen, waaronder Bentley voor zijn iTwin Services. De bedrijven werken samen om een digitale tweeling van Microsoft's nieuwe faciliteiten in Singapore te creëren.



Ecosysteem van digitale tweelingen Zowel iTwin Services als PlantSight zijn ontwikkeld met het iModel.js-openbronplatform voor digitale tweelingen, dat voor het eerst werd gelanceerd in oktober 2018 en in juni 2019 zijn mijlpaal van versie 1.0 bereikte. Een belangrijke reden voor de open-sourcing van de iModel.js-bibliotheek is het bevorderen van een ecosysteem van innovatie voor de ontwikkelaars van digitale tweelingsoftware van eigenaren en ingenieurs en voor digitale integrators.



Een dergelijke ontwikkelaar van ecosysteemsoftware is vGIS Inc. die iModel.js gebruikte om een mixed reality (XR)-oplossing te integreren in een digitale tweeling van transportinfrastructuur. Hun mobiele mixed reality-app combineert projectontwerpmodellen visueel met de realiteit, in het veld, in realtime. Gebruikers in het veld kunnen ondergrondse nutsvoorzieningen bekijken, zoals leidingen en kabels, die zijn samengevoegd in hun oriëntatie in de echte wereld. Gebruikers wijzen eenvoudig naar objecten met hun mobiele apparaten om projectontwerpelementen in deze context te zien.



Alec Pestov, oprichter en algemeen directeur van vGIS, zei: "Het iModel.js-platform is een geweldige bron voor het ontwikkelen en integreren van tools en diensten met toegevoegde waarde, zoals de geavanceerde augmented reality- en mixed reality-oplossing van vGIS. Wij houden van de naadloze interoperabiliteit met iTwin Services en het wrijvingsloze ontwikkeltraject om die naadloze integratie te bereiken en wij kijken ernaar uit om ons samenwerkingspotentieel uit te breiden via iTwin Services."



Bijschriften en afbeeldingen: Zwavelzuurfabriek in Katanga, Democratische Republiek Congo. Hatch maakte gebruik van de digitale tweeling om alternatieve inkoopstrategieën te bieden om de kosten van materiaaltoevoer te verlagen en de tijdlijn een paar maand te verkorten. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616231-1&h=3830430862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616231-1%26h%3D3517938460%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F-%252Fmedia%252FImages%252FPress%252520Release%252520Images%252F2019%252FHatch_Sulphuric-Acid-Plant_04_1920x1080%26a%3DSulfuric%2BAcid%2BPlant%2Bin%2BKatanga%252C%2BDemocratic%2BRepublic%2Bof%2Bthe%2BCongo.%2BHatch%2Bleveraged%2Bthe%2Bdigital%2Btwin%2Bto%2Bprovide%2Balternative%2Bprocurement%2Bstrategies%2Bto%2Blower%2Bthe%2Bcost%2Bof%2Bmaterial%2Bsupply%2Band%2Bcut%2Bseveral%2Bmonths%2Boff%2Bthe%2Bschedule.&a=Zwavelzuurfabriek+in+Katanga%2C+Democratische+Republiek+Congo.+Hatch+maakte+gebruik+van+de+digitale+tweeling+om+alternatieve+inkoopstrategie%C3%ABn+te+bieden+om+de+kosten+van+materiaaltoevoer+te+verlagen+en+de+tijdlijn+een+paar+maand+te+verkorten.] Afbeelding met dank aan Hatch.



iTwin Design Review garandeert snellere ontwerpbeoordelingssessies en multidisciplinaire coördinatie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616231-1&h=1997873661&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616231-1%26h%3D3457751882%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F-%252Fmedia%252FImages%252FPress%252520Release%252520Images%252F2019%252FiTwin_Design_Review_image_1920x1080%26a%3DiTwin%2BDesign%2BReview%2Bfacilitates%2Bfaster%2Bdesign%2Breview%2Bsessions%2Band%2Bmultidiscipline%2Bcoordination&a=iTwin+Design+Review+garandeert+snellere+ontwerpbeoordelingssessies+en+multidisciplinaire+co%C3%B6rdinatie]. Afbeelding met dank aan Bentley Systems.



Definitie van digitale tweelingen Digitale tweelingen zijn digitale weergaves van fysieke activa en systemen in de context van hun omgeving, geconvergeerd met hun technische informatie, voor het begrijpen en modelleren van hun prestaties. Net als de activa in de echte wereld die ze weergeven, veranderen digitale tweelingen constant. Ze worden continu bijgewerkt vanuit meerdere bronnen, waaronder sensoren en drones, om de juiste status of werkomstandigheden van fysieke infrastructuuractiva in de echte wereld weer te geven. In werkelijkheid bevorderen digitale tweelingen -- door de digitale context en digitale componenten te combineren met digitale chronologie -- BIM en GIS via 4D.



De voordelen van digitale tweelingen Digitale tweelingen stellen gebruikers in staat om het hele activum te visualiseren -- in een webbrowser, op een tablet of met een mixed reality headset --, de status te controleren, analyses uit te voeren en inzichten te verwerven om de prestaties van activa te voorspellen en te optimaliseren. Gebruikers kunnen digitaal bouwen voordat ze fysiek bouwen en onderhoudsactiviteiten plannen en het risiconiveau ervan verlagen voordat zij ze in de echte wereld uitvoeren. Zij hebben nu software tot hun beschikking om honderden scenario's te overwegen, automatisch leren te benutten om ontwerpalternatieven of onderhoudsstrategieën te vergelijken en te optimaliseren op basis van meerdere parameters. De visualisatie en contextualisatie van technische gegevens leiden tot beter geïnformeerde besluitvorming en betrokkenheid van belanghebbenden gedurende de gehele levenscyclus van activa.



Over iTwin Services van Bentley [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616231-1&h=2284195701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616231-1%26h%3D2614796011%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fproduct-line%252Fdigital-twins%252Fitwin%26a%3DAbout%2BBentley%2527s%2BiTwin%2BServices&a=Over+iTwin+Services+van+Bentley] Met iTwin Services kunnen projectteams en eigenaren-operators digitale tweelingen van infrastructuuractiva creëren, in 4D visualiseren en analyseren. iTwin Services stellen digitale informatiebeheerders in staat om technische gegevens die zijn aangemaakt door diverse ontwerptools te integreren in een levende digitale tweeling en af te stemmen op reality-modellering en andere bijbehorende gegevens, zonder onderbreking van hun huidige tools of processen. Gebruikers kunnen technische veranderingen visualiseren en volgen langs de tijdlijn van het project, waardoor ze een verantwoordelijk dossier hebben van wie-wat-en-wanneer-veranderde. iTwin Services genereren bruikbare inzichten voor besluitvormers in de hele organisatie en de levenscyclus van activa. Gebruikers nemen beter geïnformeerde beslissingen, voorzien en vermijden problemen voordat ze zich voordoen, en reageren sneller met vertrouwen, wat zorgt voor kostenbesparingen, een betere beschikbaarheid van diensten, lagere milieueffecten en verbeterde veiligheid.



Over Bentley Systems Bentley Systems is de toonaangevende wereldwijde leverancier van softwareoplossingen voor ingenieurs, architecten, geospatiale professionals, constructeurs en eigenaren-operators voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, met inbegrip van openbare werken, nutsbedrijven, industriële fabrieken en digitale steden [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616231-1&h=2193301173&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616231-1%26h%3D4245889645%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fsolutions%252F3d-cities%26a%3Ddigital%2Bcities&a=digitale+steden]. De op MicroStation gebaseerde open modelleringstoepassingen van Bentley en zijn open simulatietoepassingen versnellen de ontwerpintegratie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616231-1&h=117117360&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616231-1%26h%3D1495155008%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fsolutions%252Fproject-delivery%252Farchitecture-and-engineering%26a%3Ddesign%2Bintegration&a=ontwerpintegratie]; zijn ProjectWise- en SYNCHRO-aanbod versnelt de projectlevering [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616231-1&h=2803481325&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616231-1%26h%3D1482951078%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fproduct-line%252Fproject-delivery-software%26a%3Dproject%2Bdelivery&a=projectlevering]; en zijn AssetWise-aanbod versnelt de prestaties van activa en netwerken [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616231-1&h=2847516002&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616231-1%26h%3D290919152%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fbrands%252Fassetwise%26a%3Dasset%2Band%2Bnetwork%2Bperformance&a=prestaties+van+activa+en+netwerken]. Op het gebied van infrastructuurengineering zijn de iTwin Services van Bentley van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van BIM en GIS naar 4D-digitale tweelingen.



Bentley Systems heeft meer dan 3.500 werknemers in dienst, genereert een jaarlijkse omzet van $700 miljoen in 170 landen en heeft sinds 2014 meer dan $1 miljard in onderzoek, ontwikkeling en acquisities geïnvesteerd. Vanaf de oprichting in 1984 hebben de vijf oprichtende Bentley-broers een meerderheidsbelang in het bedrijf. www.bentley.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616231-1&h=176930554&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616231-1%26h%3D2469813789%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F%26a%3Dwww.bentley.com&a=www.bentley.com]



Bentley, het Bentley-logo, AssetWise, iModel.js, iTwin, MicroStation, Open Buildings, ProjectWise en SYNCHRO zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van Bentley Systems, Incorporated of een van zijn rechtstreekse of onrechtstreekse volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.



Volg ons op Twitter: @BentleySystems [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616231-1&h=3822255455&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616231-1%26h%3D1550077860%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252FBentleySystems%26a%3D%2540BentleySystems&a=%40BentleySystems]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1013763/iTwin_Design.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616231-1&h=3577095230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616231-1%26h%3D2631833%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1013763%252FiTwin_Design.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1013763%252FiTwin_Design.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1013763%2FiTwin_Design.jpg]



CONTACT: Mediacontacten: Jennifer Maguire, +1 610 458 2695, jennifer.maguire@bentley.com



Web site: http://www.bentley.com/