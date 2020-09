Cooltra, de Europese leider in duurzame mobiliteit, neemt met Openbravo en Adyen de snelweg naar omnichannel retailing

BARCELONA, Spanje, 24 september 2020 /PRNewswire/ -- Cooltra, een Europese leider in duurzame mobiliteit met meer dan 100 verhuurlocaties in zes Zuid-Europese landen, vertrouwt op de omnichannel-technologie van Openbravo, een wereldwijde aanbieder van op cloud-gebaseerde omnichannel retail, en op Adyen, het toonaangevende, wereldwijde betalingsplatform, om de snelle groei van zijn scooterverhuur te accommoderen.



Met Openbravo beheert Cooltra elk aspect van het verhuurproces voor contracten op zowel de lange termijn als de korte termijn, ongeacht of ze online worden verhuurd of in een van de verhuurlocaties. Openbravo's verkooppunt- en centrale backoffice-software zorgt zowel voor het beheer van het scooterpark, van de klanten en de reserveringen, als voor het uitchecken en inchecken van scooters en de facturering.



Het gebruik van Adyen en Openbravo's Adyen-gecertificeerde connectorzorgen ervoor dat klanten probleemloos kunnen betalen en het biedt meer flexibiliteit en efficiëntie aan Cooltra. Taken die voorheen handmatig moesten worden uitgevoerd, zoals het innen van boetes en andere kosten die kunnen ontstaan nadat het huurcontract is afgesloten, kunnen nu sneller en gemakkelijker worden uitgevoerd, waardoor het incasseren drastisch sneller verloopt.



"We hadden een schaalbare oplossing nodig om ons snelgroeiende scooter verhuur bedrijf te ondersteunen. We kozen voor Openbravo omdat het ons een solide functionaliteit biedt en het vermogen heeft om sneller aan onze bedrijfsspecifieke behoeften te voldoen. Dit heeft onze keuze voor Adyen vergemakkelijkt, wat ook een prioriteit voor ons was", aldus Timo Buetefisch, oprichter en CEO van Cooltra.



"We zijn verheugd dat Cooltra voor Openbravo heeft gekozen en het bevestigt de flexibiliteit die ons omnichannel platform biedt aan retailers uit verschillende sectoren. Dit was de eerste gezamenlijke implementatie met onze strategische partner Adyen en het bevestigt de toegevoegde waarde van Adyen en Openbravo voor retailers om hun omnichannel-traject te versnellen", aldus Marco de Vries, CEO van Openbravo.



"Het innovatie tempo in de betalings sectorneemt toe en wij maken betalingen zo eenvoudig mogelijk voor alle soorten retailers. De door Adyen gecertificeerde connector voor Openbravo accepteert de meest populaire betaalmethoden en kan gemakkelijk worden aangepast aan de specifieke eisen van elk bedrijf, zoals we hebben gezien bij Cooltra", aldus Juan José Llorente, Country Manager Spanje en Portugal bij Adyen.



Over Cooltra



Cooltra is een bedrijf dat in 2006 in Barcelona is opgericht met als doel een duurzame mobiliteitsdienst op twee wielen aan te bieden aan zowel toeristen als bewoners. In slechts een paar jaar tijd is het bedrijf aanzienlijk gegroeid, van het verhuren van 50 scooters in één winkel tot een vloot van meer dan 17.000 scooters en motoren (56% elektrisch), meer dan 100 verhuurpunten in Europa en een personeelsbestand van meer dan 400 medewerkers. Naast het kortstondig of langdurige verhuren van scooters en motorfietsen, biedt Cooltra momenteel diensten aan, zoals verhuur aan bedrijven en scooterbeheer voor openbare besturen. Bovendien is de Cooltra Group de drijvende kracht achter eCooltra, de eerste deelservice voor elektrische scooters per minuut in Europa, met aanwezigheid in 6 steden. Kijk voor meer informatie op: https://corporate.cooltra.com/en/ [https://corporate.cooltra.com/en/]



Over Openbravo



Openbravo biedt het op de cloud-gebaseerde omnichannel-software platform aan voor winkel- en restaurantketens die sneller willen innoveren om hun omnichannel operaties te versterken. Dankzij Openbravo's flexibele technologie kunnen retailers sneller en beter innoveren, tegen lagere IT-kosten, met als doel een meer gedifferentieerde en gepersonaliseerde 'shopping experience' te bieden aan klanten in elk verkoopkanaal (online & offline), hetgeen mogelijk is dankzij Openbravo's mobiele POS, CRM & Clienteling, een OMS-engine, prijs- en promotie management , mobiel warehouse management en connectoren met andere toonaangevende systemen. Internationale merken, zoals Magasins BUT, Rubaiyat, Decathlon, Caroll, Sharaf DG en Toys "R" Us Iberia geven de voorkeur aan Openbravo, dat nu meer dan 18.000 backoffice-gebruikers en 60.000 kassa terminals (POS) heeft.



Kijk voor meer informatie op www.openbravo.com [http://www.openbravo.com/].



Over Adyen



Adyen [https://www.adyen.com/] (AMS: ADYEN) is het betaalplatform bij uitstek voor veel van 's werelds toonaangevende bedrijven. Het platform biedt een moderne end-to-end infrastructuur die rechtstreeks aansluit op Visa, Mastercard, iDEAL, en de favoriete wereldwijde betaalmethoden van consumenten. Adyen levert probleemloze betalingen via online-, mobiele- en winkelkanalen. Met kantoren over de hele wereld bedient Adyen klanten als Facebook, Uber, Zalando, de Bijenkorf, Rijksmuseum en Tony Chocolonely.



