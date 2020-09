Supermicro is de eerste op de markt met NEBS Level 3 gecertificeerde 1U-server - levert 2.560 NVIDIA GPU-cores voor 5G Edge AI & VR-innovatie

1U-systeem is ideaal voor 5G-workloads, AI, AR/VR en biedt het breedste portfolio van GPU-servers in de branche voor geoptimaliseerde computertaken



SAN JOSE, Californië, 24 september 2020 /PRNewswire/ - Super Micro Computer, Inc. , een wereldleider in enterprise computing, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, heeft vandaag een eerste 1U NEBS (Network Equipment Building System) Level 3 gecertificeerd systeem aangekondigd met maximaal vier (4) NVIDIA V100 of V100S Tensor Core GPU's. Het nieuwe serversysteem maakt de nieuwste AI, AR/VR, transcodering, gaming en andere high-compute workloads mogelijk met lage latentie-eisen in de telecomomgeving.



Het nieuwe 1U-systeem is verkrijgbaar met redundante AC- of DC-voedingsopties (1+1) en heeft negen (9) ventilatoren van 4 cm om een robuust koelsysteem te bieden dat het uitgebreide temperatuurbereik ondersteunt. Ook inbegrepen zijn 2x 2,5 inch hot-swap SAS/SATA-schijvenrekken en 2x 2,5 inch interne schijvenrekken. Het systeem biedt veilige SNMP v3, IPv6 en IPMI voor beheer.



"Supermicro is de eerste op de markt met een 1U NEBS Level 3 V100 GPU-versnelde server, een belangrijke factor voor de overgang naar 5G, met acceptatie door de industrie van de meest geavanceerde applicaties en workloads die te vinden zijn in AI/AR en IoT", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "We hebben al sterke marktinteresse gekregen in dit systeem, dat een aanvulling vormt op ons uitgebreide GPU-portfolio, inclusief 2U-, 4U- en 10U multi-GPU-servers die gebruikmaken van onze en hulpbronnenbesparende architectuur."



"De AI-, HPC-, datawetenschap-, grafische en 5G-/telecommunicatiemarkten - van edge tot core - blijven groeien en bieden ongekende computeruitdagingen", aldus Paresh Kharya Senior Director of Product Management for accelerated computing bij NVIDIA. "De NVIDIA V100 GPU in het Supermicro NEBS Level 3-compatibele systeem zal meer klanten in staat stellen om te profiteren van de prestaties en de schaalbaarheid die voor deze markten vereist zijn."



Het cruciale gehalte van NEBS Level 3 kan niet genoeg worden benadrukt voor de groeiende marktconversie van 4G naar 5G, samen met steeds complexere en veeleisende applicaties die naar de edge komen. Dit nieuwe systeem verlengt de bedrijfstemperatuur tot 55 °C en voldoet aan de schokken en trillingen, vlambestendigheid en andere strenge testen om de GR-1089 en GR-63 reeks testen te voltooien die vereist zijn voor volledige naleving van NEBS Level 3. Het fundament van de server van 2e generatie Intel Xeon schaalbare processors met ingebouwde AI-versnelling en Intel Optane persistent geheugen om de NVIDIA GPU's optimaal te benutten. Dankzij dit ontwerp kunnen mobiele providers hun systemen upgraden met GPU's met betere prestaties om spraak- en dataverkeer te versnellen, en nieuwe edge-applicaties en -services bieden, met behulp van servers die voldoen aan hun strenge betrouwbaarheidsnormen.



Dit eerste Supermicro 1U NEBS L3-systeem voegt zich bij een uitgebreid portfolio van GPU-systemen die veeleisende workloads ondersteunen, waarvoor GPU-acceleratiemogelijkheden nodig zijn. Naast het 1U-systeem biedt Supermicro meerdere GPU-opties, waaronder 2, 4, 6, 10, 16 en 20 GPU's in 2U-, 4U- en 10U-vormfactoren. De productlijn ondersteunt maximaal 56 CPU-processorkernen per server, 205 W TDP CPU's en 6 TB DDR4-2933 MHz geheugen in 24 DIMM's. Deze servers bieden klanten meerdere opties voor NVMe-, SAS- of SATA-schijven, voor maximale prestaties.



Meer informatie over de nieuwe 1U NEBS Level 3 GPU-server en Supermicro's volledige assortiment 5G-producten en -oplossingen vindt u op het BIG 5G-evenement van 22-24 september: https://tmt.knect365.com/big-5g-event/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2926022-1&h=3823616748&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2926022-1%26h%3D2292674991%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftmt.knect365.com%252Fbig-5g-event%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftmt.knect365.com%252Fbig-5g-event%252F&a=https%3A%2F%2Ftmt.knect365.com%2Fbig-5g-event%2F]



Lees meer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2926022-1&h=1355311156&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2926022-1%26h%3D4278218906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fsystem%252F1U%252F1029%252FSYS-1029GQ-TRT-NEBS-DC.cfm%26a%3Dmore&a=meer] over het 1U NEBS L3-systeem.



