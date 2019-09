SDRPY verwelkomt bezoekers tijdens zijn tentoonstelling gedurende Algemene Vergadering van de VN in New York

RIYAD, Saoedi-Arabië, 24 september 2019 /PRNewswire/ -- Het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) neemt deel aan de 74ste sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) onder leiding van de Algemene Toezichthouder van het SDRPY, Mohammed bin Saeed Al Jabir. De deelname aan het programma omvat een tentoonstelling in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York, ontworpen om projecten en initiatieven van het SDRPY in Jemen aan bezoekers uit de hele wereld te presenteren.



https://mma.prnewswire.com/media/1000360/Image_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1000360/Image_1.jpg]



De SDRPY delegatie geeft lezingen over ontwikkelings- en wederopbouwprojecten in Jemen aan een aantal diplomaten, politici en vertegenwoordigers van de UNGA, alsmede aan verschillende media en nieuwszenders. Naast het geven van mondelinge toelichtingen aan bezoekers van de tentoonstelling, geeft de delegatie ook geprinte publicaties in verschillende talen uit, waaronder een nieuwsbrief over de activiteiten van het SDRPY gedurende de afgelopen zes maanden.



De SDRPY tentoonstelling, dat op de eerste dag van een UNGA-sessie dat een week zal duren begon, maakt gebruik van virtuele werkelijkheidstechnologie (VR) om de activiteiten en projecten in Jemen in zeven cruciale sectoren te laten zien : gezondheid, onderwijs, elektriciteit, landbouw en visserij, water, vervoer, en bouwprojecten van residentiële woningen en overheidsgebouwen. De tentoonstelling laat ook een video en presentaties met stilstaande beelden zien, wat visueel de menselijke en sociale impact van de activiteiten van het SDRPY in de onderwijssector weergeeft. Fotogalerijen tonen ook Jemenieten van alle leeftijden, die direct en indirect de gevolgen ervaren van de toegenomen werkgelegenheid en inkomstenbronnen gegenereerd door het programma in alle activiteitssectoren.



https://mma.prnewswire.com/media/1000361/6.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1000361/6.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1000360/Image_1.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2590704-1&h=1026238775&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2590704-1%26h%3D1956401831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1000360%252FImage_1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1000360%252FImage_1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1000360%2FImage_1.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1000361/6.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2590704-1&h=3452813440&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2590704-1%26h%3D1447582487%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1000361%252F6.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1000361%252F6.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1000361%2F6.jpg]



