Hoogwaardige 4-wegs MP SuperServer van Supermicro nu beschikbaar als Intel® Select-oplossing voor SAP HANA

High-core telsysteem met Intel® Optane(TM) DC persistent geheugen zorgt voor verhoogde geheugencapaciteit en systeemkostenoptimalisatie



SAN JOSE, Californië, 24 september 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider in zakelijke IT, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, heeft haar ondersteuning voor SAP HANA uitgebreid met een 4-wegs MP SuperServer, waarmee het gebruik maakt van verbeterde onboard opslagcapaciteit en de meest geavanceerde geheugenconfiguraties op de markt, met een volledig geoptimaliseerd kostenplaatje. De SYS-2049U-TR4 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589789-1&h=943154477&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589789-1%26h%3D4236286623%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fsystem%252F2U%252F2049%252FSYS-2049U-TR4.cfm%26a%3DSYS-2049U-TR4&a=SYS-2049U-TR4] maakt onderdeel uit van een breed scala aan oplossingen die SAP HANA ondersteunen voor veeleisende IT-belastingen en het ophalen van gegevens in datacentra.



"Samen met Intel kondigt Supermicro met trots de beschikbaarheid aan van onze 4-wegs MP SuperServer, als onderdeel van het Intel Select Solution-programma", aldus Raju Penumatcha, senior vice president en chief product officer van Supermicro. "Deze eenvoudig te begrijpen en verkrijgen configureerbare datacenteroplossing stelt klanten in staat om volledig gebruik te maken van de verhoogde capaciteit van Intel Optane DC persistent geheugen; hierbij worden hun SAP HANA scale-out servers in één enkel krachtig systeem geconsolideerd, door dure DRAM te vervangen en meer gegevens in realtime te verwerken tegen lagere totale eigendomskosten (TCO) met verbeterde bedrijfscontinuïteit."



"Intel Select Solutions biedt betrouwbare, op prestaties geteste configuraties om bedrijven te helpen SAP HANA sneller en met meer vertrouwen te implementeren", aldus Lisa Spelman, vice-president en general manager van Xeon Processors en Data Center Marketing bij Intel. "Met Intel® Xeon® schaalbare processoren van de tweede generatie en permanent Persane DC-geheugen, in samenwerking met leiders zoals Supermicro, zorgt deze Intel Select-oplossing voor krachtige inzichten voor de SAP HANA-gebruikers van vandaag."



De Intel Select-oplossing voor SAP HANA voldoet aan de HANA TDI-architectuur, waardoor klanten hun systeemconfiguraties kunnen afstemmen op hun specifieke werklast -- van geheugengebruik tot kernoptimalisatie. Klanten die grote databases gebruiken met honderden gigabytes of zelfs terabytes aan geheugen, kunnen de geheugenkosten drastisch verlagen door warme gegevens van dure DRAMs naar permanent geheugen te verplaatsen.



Supermicro-oplossingen voor SAP HANA



De productlijn Multi-Processor (MP) van Supermicro is een serie servers die is ontworpen voor de meest intensieve computer- en in-memory-belasting, voor de veeleisende real-time toepassingen van vandaag, zoals SAP S/4HANA en BW/4HANAA. De MP-productfamilie bestaat uit rack-gemonteerde oplossingen aangedreven door 4 of 8 van de nieuwste 2e generatie Intel® Xeon® schaalbare processoren in een enkele knooppuntarchitectuur. Met SAP HANA op het Supermicro-systeem kunnen klanten met SYS-2049U-TR4, gevalideerd voor Intel Select Solutions, analyses uitvoeren op transactiegegevens, in het geheugen en in realtime. De MP-portfolio ondersteunt opschaling van SAP HANA-implementaties voor klanten die meerdere analytics knooppunten (scale-out) migreren naar één geconsolideerde analytics knooppunt (scale-up) met meer geheugencapaciteit.



