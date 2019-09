Astea presenteert zijn bekroonde mobiele buitendienstoplossing op Mobility for Business

Astea toont zijn Alliance Enterprise(TM) FSM- en Mobility-oplossing op stand G15



PARIJS, 24 september 2019 /PRNewswire/ -- Astea International Inc., een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor buitendienstmanagement [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=980497396&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3624024661%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252F%26a%3Dservice%2Bmanagement&a=buitendienstmanagement] (FSM, field service management) en mobiliteit [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=1579232642&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D2188598701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fmobile-field-service%252F%26a%3Dmobility%2Bsolutions&a=mobiliteit], heeft aangekondigd dat het sponsor is van de Mobility for Business [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=1194548725&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D1864086622%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mobility-for-business.com%252F%26a%3DMobility%2Bfor%2BBusiness&a=Mobility+for+Business]-beurs die plaatsvindt van 1 oktober tot en met 3 oktober in de Porte de Versailles in Parijs, Frankrijk. Astea zal live demonstraties uitvoeren van zijn bekroonde FSM- en mobiliteitsoplossing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=1045251157&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D2163794774%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Ffield-service%252F%26a%3Daward-winning%2BFSM%2Band%2Bmobility%2Bsolution&a=bekroonde+FSM-+en+mobiliteitsoplossing], Alliance Enterprise(TM), op stand G15.



https://mma.prnewswire.com/media/999745/Astea_International_Mobility_For_Business.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/999745/Astea_International_Mobility_For_Business.jpg]



Gemobiliseerde oplossingen voor buitendienstmanagement [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=1557599790&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D1931691789%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fmobile-workforce-management%252F%26a%3DMobilized%2Bfield%2Bservice%2Bmanagement%2Bsolutions&a=Gemobiliseerde+oplossingen+voor+buitendienstmanagement] zijn cruciaal geworden voor buitendienstorganisaties (FSO's, field service organizations) en bieden onder andere de volgende voordelen:





-- verbeterde responstijden;

-- snellere oplossing van trouble tickets;

-- minder papierwerk;

-- nauwkeurigere facturering; en

-- verhoogde klanttevredenheid.

Astea werd door Frost & Sullivan erkend als de 2018 Mobile Field Service Company of the Year [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=3826171457&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3565362160%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fresources%252Fblog%252F2018%252F12%252Fastea-international-earns-frost-sullivans-2018-company-of-the-year-award-in-mobile-field-service-management%252F%26a%3D2018%2BMobile%2BField%2BService%2BCompany%2Bof%2Bthe%2BYear&a=2018+Mobile+Field+Service+Company+of+the+Year] voor zijn uitgebreide en gebruikersgerichte portefeuille van mobiele buitendiensttoepassingen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=2927788018&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D57050934%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fmobile-workforce-management%252F%26a%3Dmobile%2Bfield%2Bservice%2Bapplication%2Bportfolio&a=portefeuille+van+mobiele+buitendiensttoepassingen], zijn visionaire partnerschappen met opkomende technologieleveranciers [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=868412905&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D4230329576%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fsolutions%252Fby-need%252Femerging-technology%252F%26a%3Demerging%2Btechnology%2Bvendors&a=opkomende+technologieleveranciers] en zijn vermogen om te voldoen aan de veranderende behoeften van buitendienstorganisaties.



Astea biedt FSO's de sleutel voor een succesvolle mobiele transformatie met zijn bekroonde Alliance Mobile Edge(TM)-portefeuille van buitendiensttoepassingen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=2347679977&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D781233118%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fresources%252Fblog%252F2018%252F12%252Fastea-international-earns-frost-sullivans-2018-company-of-the-year-award-in-mobile-field-service-management%252F%26a%3Daward-winning%2BAlliance%2BMobile%2BEdge%25E2%2584%25A2%2Bfield%2Bservice%2Bapplication%2Bportfolio&a=bekroonde+Alliance+Mobile+Edge%E2%84%A2-portefeuille+van+buitendiensttoepassingen], die tools biedt die zijn ontworpen voor elke persoon die een rol speelt bij de levering van diensten, met inbegrip van: buitendienstmedewerkers; buitendienstsupervisors en -managers; partners, leveranciers en onderaannemers [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=1475455800&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D1640005819%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fvendor-third-party-management%252F%26a%3Dpartners%252C%2Bvendors%252C%2Band%2Bsubcontractors&a=partners%2C+leveranciers+en+onderaannemers]; magazijnmedewerkers [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=1122774649&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3624370854%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fresources%252Fblog%252F2019%252F05%252Fwarehouse-management-software-solutions%252F%26a%3Dwarehouse%2Bworkers&a=magazijnmedewerkers], en zelfs klanten [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=2937826525&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3701392050%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fsolutions%252Fby-need%252Fimprove-customer-satisfaction%252F%26a%3Deven%2Bcustomers.&a=zelfs+klanten].



De klanten van vandaag zijn veeleisend. Hun tijd is kostbaar, hun dagen zijn gevuld en up-to-date informatie zoals de verwachte aankomsttijd van een buitendienstwerknemer (en dus niet een venster van drie uur) wordt steeds meer verwacht. Als gevolg hiervan heeft Astea Alliance Customer Edge [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=1799306927&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D608363812%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fcustomer-portals-apps%252F%26a%3DAlliance%2BCustomer%2BEdge&a=Alliance+Customer+Edge](TM) opgericht, een native mobiele toepassing voor klanten die realtime informatie deelt, afspraken maakt, de locatie van de technische werknemer traceert, updates voor serviceorders biedt en nog veel meer. Door Astea's Alliance Customer Edge aan te bieden aan klanten wordt gezorgd voor een snellere probleemoplossing, gelukkigere klanten en een hogere verkoop [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=2906416863&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3642473341%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fproducts-services%252Falliance%252Fservice-order-management-process%252F%26a%3Dand%2Bincreased%2Bsales&a=en+een+hogere+verkoop].



"Astea stelt alle mensen die betrokken zijn bij de levenscyclus van de dienst in staat hun werk te doen en verbonden te blijven terwijl zij volledig mobiel zijn", aldus John Hunt, algemeen directeur van Astea EMEA. "Met onze mobiele app Alliance Manager Edge kunnen buitendienstmanagers hun complexe taken uitvoeren op een smartphone of tablet. Hetzelfde geldt voor onze mobiele app Customer Edge waarmee klanten de volledige controle hebben over en inzicht hebben in hun service-ervaring vanaf om het even welk mobiel apparaat. Onze missie om mobiele toegang te verschaffen aan alle buitendienstactoren is ook bereikt voor magazijnmedewerkers via onze applicatie Alliance Warehouse Edge. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=3133365329&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D613360846%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252Fresources%252Fblog%252F2019%252F02%252Fastea-introduces-alliance-warehouse-edge-mobile-application%252F%26a%3DAlliance%2BWarehouse%2BEdge%2Bapplication.&a=Alliance+Warehouse+Edge.] Het creëren van gebruiksvriendelijke native mobiele applicaties voor elke deelnemer in de dienstverlening is een van de manieren waarop Astea organisaties helpt bij hun mobiele transformatie."



Om meer te weten te komen over de mobiele buitendienstsoftware van Astea, bezoek stand G15 op de Mobility for Business-beurs [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=1468404621&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D4223427712%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mobility-for-business.com%252F%26a%3DMobility%2Bfor%2BBusiness%2Bshow&a=Mobility+for+Business-beurs] of bezoek Astea.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=3613699820&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D3373864927%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastea.com%252F%26a%3DAstea.com&a=Astea.com].



Over Astea International



Astea International is een wereldleider op het gebied van buitendienstmanagement en mobiel personeelsbeheer, met inbegrip van alle onderdelen van het volledige beheer van de dienstencyclus: klantenbeheer, dienstbeheer, activabeheer, beheer van lever- en retourlogistiek en mobiel personeelsbeheer en -optimalisatie. De technologie van Astea helpt 's werelds beste dienstgerichte bedrijven om meer winst te maken en tegelijkertijd klanttevredenheid en serviceniveaus op de juiste manier in evenwicht te brengen door middel van een proactieve communicatie die zorgt voor een naadloze, consistente en uiterst gepersonaliseerde ervaring op elk klantcontactpunt. De oplossingen van Astea verenigen processen, mensen, onderdelen en informatie om de hele organisatie te focussen op het creëren van duurzame waarde in zeer concurrerende, wereldwijde markten.



www.astea.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=2941612999&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D2972042284%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.astea.com%252F%26a%3Dwww.astea.com&a=www.astea.com]. Service Smart. Enterprise Proven.



© 2019 Astea International Inc. Astea, Astea Alliance, Alliance Enterprise, Alliance Mobile Edge, Alliance Warehouse Edge, Alliance Manager Edge en Alliance Customer Edge zijn allemaal handelsmerken van Astea International Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen in dit document zijn handelsmerken van hun respectieve houders.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/999745/Astea_International_Mobility_For_Business.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589376-1&h=1382652345&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589376-1%26h%3D164890939%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F999745%252FAstea_International_Mobility_For_Business.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F999745%252FAstea_International_Mobility_For_Business.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F999745%2FAstea_International_Mobility_For_Business.jpg]



CONTACT: Bedrijfscontact: Emily Hackman, Director of Global Marketing, 215-682-2500, ehackman@astea.com; Investeerdersrelaties: Matt Kreps, Managing Director, Darrow Associates Investor Relations, 214-597-8200, mkreps@darrowir.com



Web site: http://www.astea.com/