Santander InnoVentures, MUFG, en Nomura Holdings geldschieters voor Securitize in US$ 14 miljoen fondsenwerving

De fondsenwerving onthult een groeiende vraag in Azië voor digitale effecten waarbij KDDI, Mitsui Fudosan, Kenetic Capital en Fenbushi Capital ook deelnemen aan de financieringsronde



SAN FRANCISCO, 24 september 2019 /PRNewswire/ -- Securitize [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589837-1&h=1760473705&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589837-1%26h%3D1936228967%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.securitize.io%252F%26a%3DSecuritize&a=Securitize], de vertrouwde wereldwijde oplossing voor het uitgeven en beheren van compatibele digitale effecten op de blockchain, heeft een US$ 14 miljoen strategische fondsenwerving binnengehaald waarbij drie van 's werelds grootste banken als geldschieters betrokken zijn - Banco Santander via zijn bedrijf voor risicokapitaal (Santander InnoVentures), MUFG via haar volledige durfkapitaal-dochteronderneming (MUFG Innovation Partners), en Nomura Holdings. Het doel is het technologieplatform van het bedrijf verder te ontwikkelen om de voormalige effectensector te moderniseren.



"Het binnenhalen van belangrijke strategische investeerders zoals Santander InnoVentures, MUFG, en Nomura, alsmede toonaangevende blockchain-investeerders, valideert hoe transformatief de digitale effecten voor de traditionele financiële markten zijn. Hun investering in Securitize zorgt ervoor dat we acceptatie en innovatie kunnen blijven stimuleren met onze uitvoering en toonaangevende technologie," aldus Carlos Domingo, medeoprichter en CEO van Securitize.



Deze laatste fondsenwerving is een uitbreiding van Securitize's Serie A-ronde en brengt de totale financiering naar meer dan $ 30 miljoen. Bestaande Serie A-investeerders, Blockchain Capital, SPiCE VC, en SeedRocket4Founders namen ook deel aan deze laatste ronde. De steun van deze gerenommeerde wereldwijde financiële instellingen valideert de kracht van Securitize's technologie om de manier te transformeren waarop effecten bewegen en functioneren op de kapitaalmarkten.



Securitize's DS Protocol, die volgzaam de secundaire handel en bedrijfsacties voor digitale effecten beheert, heeft momenteel het hoogste adoptiepercentage binnen de sector met 11 uitgegeven digitale effecten, waarvan vijf handelen op de openbare markten, en met nog tientallen in de pijplijn.



"Als we vertrouwen op bedrijven die de kernonderdelen van de infrastructuur van onze industrie opnieuw organiseren door middel van blockchain-technologieën, dan is Securitize een voor de hand liggende toevoeging aan onze portefeuille waardoor Santander verder kan blijven deelnemen in de opkomende digitale effectenmarkt," zei Manuel Silva Martínez, Partner en Hoofd Investeringen bij Santander InnoVentures. "We zijn verheugd om met Carlos en zijn team te kunnen samenwerken om een revolutie in de kapitaalmarktsector teweeg te brengen."



"Digitale effecten zijn binnen de financiële dienstverlening, in toenemende mate een toonaangevend gebruiksscenario voor gedistribueerde grootboektechnologieën. Securitize is uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van oplossingen in deze snelgroeiende ruimte," aldus Nobutake Suzuki, President & CEO van MUFG Innovation Partners. "Door onze investering in Securitize, streeft MUIP ernaar om een strategische relatie op te zetten en verdere samenwerking in de toekomst te bevorderen."



De investeringsronde toont ook een groeiende vraag naar digitale effecten in Azië, met deelnemers zoals KDDI Open Innovation Fund, de ondernemingstak van KDDI, een van de grootste telecombedrijven in Japan, 31 Ventures, het innovatiebedrijf van Mitsui Fudosan, een van 's werelds grootste Japanse projectontwikkelaars, de toonaangevende blockchain VC-firma uit Hongkong, Kenetic Capital en Fenbushi Capital, het eerste in China gevestigde risicokapitaalvennootschap uitsluitend gewijd aan blockchain.



De Tezos Foundation en Algo VC namen ook deel aan de ronde om strategisch samen te werken met Securitize voor het digitaliseren van effecten op de Tezos- and Algorand-blockchains.



"Securitize is een pionier op het gebied van on-chain digitale effecten en beschikt over een sterk oprichtersteam. De missie van de Tezos Foundation is het strategisch financieren van relevante projecten en het opbouwen van bedrijven op Tezos, en daarom beschouwen we dit als een perfecte match," zei Hubertus Thonhauser, bestuurslid van de Tezos Foundation.



In november 2018 haalde Securitize US$ 12,75 miljoen op in een Serie A-ronde met behulp van de belangrijkste investeerders in blockchain-technologieën, waaronder Blockchain Capital, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589837-1&h=308856161&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589837-1%26h%3D3053289579%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fblockchain.capital%252F%26a%3DBlockchain%2BCapital%252C&a=Blockchain+Capital%2C] Coinbase Ventures [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589837-1&h=2439541788&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589837-1%26h%3D1713024541%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fventures.coinbase.com%252F%26a%3DCoinbase%2BVentures&a=Coinbase+Ventures], Ripple Ventures [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589837-1&h=1196289981&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589837-1%26h%3D942827369%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rippleventures.ca%252F%26a%3DRipple%2BVentures&a=Ripple+Ventures], Global Brains en NXTP.



Over Securitize: Securitize levert vertrouwde wereldwijde oplossingen voor het creëren en beheren van compatibele digitale effecten. Het nalevingsplatform en het protocol van Securitize bieden een bewezen, full-stack oplossing voor het uitgeven en beheren van digitale effecten (beveiligingstokens). Het innovatieve DS Protocol van Securitize heeft het hoogste adoptiepercentage in de sector en maakt naadloos, volledig compatibele gelijktijdige handel op meerdere markten mogelijk. Meerdere Securitize aangedreven digitale effecten worden reeds wereldwijd verhandeld op openbare markten, en nog veel meer bevinden zich in de pijplijn.



Santander InnoVentures (SIV) is Banco Santander's fonds met $ 200 miljoen aan durfkapitaal. SIV investeert in startups in fintech en aangrenzende gebieden om hun groei te versnellen, en geweldige ondernemers en teams te ondersteunen met het kapitaal, de reikwijdte en expertise van de Santander Group. Sinds de lancering in 2014, heeft het fonds geïnvesteerd in meer dan 25 bedrijven, waardoor het een van de meest actieve, door de bank gesteunde ondernemingen voor fintech-risicokapitaal ter wereld is. Meer dan 70% van de portefeuillebedrijven van het fonds hebben nu strategische overeenkomsten met Santander. Meer informatie: http://santanderinnoventures.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589837-1&h=4012823193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589837-1%26h%3D3351019997%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fsecure-web.cisco.com%252F1J-SsGkZUlPXY0BmzngB6j9nZDXOdYy5pH7HGvMZvKG-ynpuNrNq4_4WY8blqZGKAHPSPiAjxlHZPNGbtoin7eKv-z2YFg01MHsmRlTCCt9hIBtNxTdm1HN2AlH9b-DjGJwUOlCMBBTRsBhTPeMcu5hue0XJvOwb8D3MB4vPInsanhq8VVjigFrjsT2upjC4OjH6lGSD7KD73EDhIQtlgfPPfZg_nRIrNHXRvbcZ4r0LQyI7GSVQjt-aajUtVhcIo3HNbgA1_o8MjqCky4kj4R2AhYFipCjzZ37zXqZ_kd3OMI9vjclV3PFwjmZ7DvHodFoP3FJ1pJlGFViFIFbJUMQ%252Fhttp%25253A%25252F%25252Fsantanderinnoventures.com%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fsantanderinnoventures.com&a=http%3A%2F%2Fsantanderinnoventures.com]



Over MUFG & MUFG Innovation Partners: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) is een van 's werelds toonaangevende financiële groepen. Met het hoofdkantoor in Tokio en meer dan 360 jaar ervaring, beschikt MUFG over een wereldwijd netwerk met ongeveer 3.000 locaties in meer dan 50 landen. De Group heeft meer dan 180.000 werknemers en biedt diensten inclusief commercieel bankieren, trust bankieren, effecten, kredietkaarten, consumentenfinanciering, vermogensbeheer, en leasing. De Group streeft ernaar om "'s werelds meest vertrouwde financiële groep" te zijn door nauw samen te werken met onze operationele bedrijven en door flexibel te reageren op alle financiële behoeften van onze klanten, door ten dienste te zijn van de samenleving, en een gedeelde en duurzame groei voor een betere wereld te bevorderen. MUFG handelt aandelen op de beurzen van Tokio, Nagoya, en New York. Ga voor meer informatie naar https://www.mufg.jp/english [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589837-1&h=3096495690&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589837-1%26h%3D456649760%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mufg.jp%252Fenglish%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mufg.jp%252Fenglish&a=https%3A%2F%2Fwww.mufg.jp%2Fenglish].



MUFG Innovation Partners Co., Ltd. (MUIP) is MUFG's nieuw opgerichte onderneming voor risicokapitaal, met een fonds van $ 185 miljoen dat gericht is op het investeren in wereldwijde fintech en gerelateerde startups. Ga voor meer informatie naar: http://www.ip.mufg.jp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589837-1&h=2326476114&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589837-1%26h%3D1813457550%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ip.mufg.jp%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ip.mufg.jp&a=http%3A%2F%2Fwww.ip.mufg.jp]



Over Nomura Group: Nomura is een financiële dienstverlener met zijn hoofdkantoor in Azië en met een geïntegreerd wereldwijd netwerk verspreid over meer dan 30 landen. Door de Oost en West-markten te verbinden, voorziet Nomura in de behoeften van individuen, instellingen, bedrijven en overheden. Het bedrijf doet dit door middel van zijn vier bedrijfsdivisies: kleinhandel, vermogensbeheer, groothandel (wereldwijde markten en investeringsbankieren), en bankieren voor handelaren. Het bedrijf dat in 1925 opgericht werd, is gebouwd op een traditie van gedisciplineerd ondernemerschap, het dienen van klanten door middel van creatieve oplossingen en het hebben van een overwogen leidinggevende gedachtegang. Ga voor meer informatie naar: https://www.nomura.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589837-1&h=3887562470&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589837-1%26h%3D3664305359%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nomura.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nomura.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.nomura.com%2F]



Over Tezos



Tezos is een blockchain dat groeit door zichzelf te upgraden. Belanghebbenden stemmen over wijzigingen van het protocol om een sociale consensus over voorstellen te bereiken, waardoor een veilig en organisch upgradesysteem gecreëerd wordt. Het on-chain governancesysteem van het protocol, Proof-of-Stake (PoS), en het vermogen om formele verificatie te vergemakkelijken, zorgen ervoor dan Tezos een ideale langetermijnoplossing is voor digitale transacties, inclusief slimme contracten en STO's. Tezos is volledig gedecentraliseerd en het is de rol van deTezos Foundation om de ontwikkeling en het succes op lange termijn van het protocol en het ecosysteem te ondersteunen. Ga voor meer informatie naar: https://tezos.foundation/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2589837-1&h=3863084651&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2589837-1%26h%3D3698663637%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftezos.foundation%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftezos.foundation%252F&a=https%3A%2F%2Ftezos.foundation%2F]



