Silicon Valley's topinvesteerder Tim Draper hoofdspreker op Art&Co.

's Werelds grootste online kunstveiling voor COVID volgt kunstwerken via blockchain-technologie



LONDEN, 24 juni 2020 /PRNewswire/ -- Art&Co., 's werelds grootste online veiling ter ondersteuning van liefdadigheidsinstellingen die de vijf D's van het COVID-19-virus aanpakken, d.w.z. Disease (Ziekte), Death (Dood), Depression (Depressie), Domestic Violence (Huiselijk geweld) en Disproportinality (Disproportionaliteit) voor etnische minderheden, organiseert op 25 juni om 17:00 (uur van het Verenigd Koninkrijk) een live online evenement met als hoofdspreker Silicon Valley's topinvesteerder Tim Draper om de toepassing van blockchain in de kunstwereld te bespreken. Fineqia International Inc. ("het Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) is één van de oprichters van Art&Co.



Meer dan 260 kunstwerken worden door Art&Co. geveild aan bieders van over de hele wereld. De ingezamelde fondsen worden verdeeld onder zeven geregistreerde liefdadigheidsinstellingen en 42 kunstenaars die zich hebben verenigd in de strijd tegen COVID-19. De door LuxTag geleverde blockchain-technologie zal eigendom bewijzen, de verdeling van fondsen registreren, namaak afschrikken en kunstwerken volgen en traceren.



"Het is een partnerschap gemaakt in de hemel," zei Tim Draper, Silicon Valley's meest opmerkelijke blockchain- en cryptogeld-investeerder en oprichter van Draper Associates, Draper University en DFJ. "De herkomst van kunstwerken moet kunnen worden opgevolgd en blockchain is inherent een onveranderbaar systeem voor het bijhouden van gegevens."



Draper zal live online een thematoespraak houden op ArtandCo.net op donderdag 25 juni om 17:00 (uur van het Verenigd Koninkrijk) om te spreken over de interactie tussen kunst, filantropie en digitale technologieën. Hij staat bekend om zijn investeringen in onder andere Skype, Twitter, Tesla, Coinbase, DocuSign, Hotmail, Baidu, Ancestry.com en SpaceX.



De herkomst van een kunstwerk is een fundamenteel onderdeel dat waarde creëert. Wanneer kunstverzamelaars werken verhandelen, is het noodzakelijk om de oorsprong ervan te kennen, evenals de gebruikte technieken en materialen. Wanneer kunstwerken van eigenaar veranderen, wordt het moeilijker om de herkomst te bewijzen en bewijs van authenticiteit te leveren. De blockchain-technologie van LuxTag lost deze problemen op door data op te slaan in een grootboek.



"Voor LuxTag kiezen was eenvoudiger gedaan dan gezegd," aldus Bundeep Singh Rangar, oprichter van Art&Co. en algemeen directeur van Fineqia. "Het registreren van eigendom en aankopen op de blockchain is een eenvoudige set klikken op de app."



De oplossing van LuxTag voor het bijhouden van informatie over de herkomst, Papyrus genaamd, verzekert authenticiteit en eigendom van kunstwerken. Elk item is gelabeld met een unieke identificator, intrinsiek gekoppeld aan een afzonderlijke blockchain-account op de NEM openbare blockchain. Elke account bevat gegevens en details over elk kunstwerk om vervalsing te voorkomen. Slimme contracten op de blockchain registreren gegevens over eigendom en overdracht.



LuxTag zal de aankopen en distributie van fondsen registreren op de NEM blockchain, overeenkomstig de inzameling van het InsurAid Art&Co.-project, ten behoeve van kunstenaars en zeven geregistreerde liefdadigheidsinstellingen: ICU Steps, The Care Workers Charity, Khalsa Aid International, Race on the Agenda (ROTA), Painting Our World in Silver, Solace Women's Aid en Za Teb. De liefdadigheidsinstellingen hebben het Art&Co.-initiatief van PremFina's InsurAid-eenheid met open handen verwelkomd omdat ze miljarden dollars aan bijdragen hebben verloren als gevolg van de lockdown.



"LuxTag is onvoorwaardelijk verheugd deel uit te maken van zo'n bezielde beweging," aldus Jeff McDonald, medeoprichter van LuxTag. "We werken graag samen met het Art&Co.-project van PremFina om het beveiligingssysteem van de beste kwaliteit aan het project te leveren."



Het registreren van alle informatie met behulp van de eigenschappen van blockchain-technologie, d.w.z. decentralisatie, encryptie, onveranderbaarheid en transparantie, is een belangrijke stap voorwaarts in de richting van een veiligere en meer accurate beschrijving van Art&Co.'s zeer waardevolle kunstwerken, zei McDonald.



De aandeelhouders van het in Londen gevestigde fintechbedrijf PremFina omvatten wereldwijde investeerders Rakuten Capital, de investeringsarm van het Japanse Rakuten, het Britse Draper Esprit Plc, gesteund door Silicon Valley miljardair Tim Draper, Thomvest Ventures, de durfkapitaalonderneming van de Canadese Peter Thomson, wiens familie bekend staat om de Thomson Reuters Corp., Emery Capital, Talis Capital en de oprichter en algemeen directeur van het bedrijf.



Over Art&Co. (www.artandco.net [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2839652-1&h=2268517176&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2839652-1%26h%3D735131508%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artandco.net%252F%26a%3Dwww.artandco.net&a=www.artandco.net])



Art&Co. is 's werelds grootste online kunstveiling om te helpen het hoofd te bieden aan de onmiddellijke en langetermijneffecten van COVID-19, waaronder ziekten, geestelijke gezondheid en huiselijk geweld.



Over Fineqia International Inc. (www.fineqia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2839652-1&h=3810158691&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2839652-1%26h%3D664617633%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fineqia.com%252F%26a%3Dwww.fineqia.com&a=www.fineqia.com])



Fineqia International Inc. is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), de VS en Europa . Fineqia International bepaalt het zakelijke bestuur, cultuur, processen en relaties van het Bedrijf in het kader waarvan het Bedrijf en zijn dochterondernemingen worden gecontroleerd, geleid en bestuurd. Het houdt toezicht op en zorgt voor het algehele succes, de planning en de groei van het Bedrijf en al zijn dochterondernemingen en investeringen, met inbegrip van die welke blockchain-technologieën propageren. Meer informatie is te vinden op https://investors.fineqia.com/news [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2839652-1&h=2272370019&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2839652-1%26h%3D3683968568%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.fineqia.com%252Fnews%26a%3Dhttps%253A%252F%252Finvestors.fineqia.com%252Fnews&a=https%3A%2F%2Finvestors.fineqia.com%2Fnews].



Over InsurAid (insuraid.co.uk)



InsurAid is een PremFina-bedrijf opgericht om zakelijke en persoonlijke donaties aan te moedigen ter ondersteuning van mensen die getroffen zijn door humanitaire rampen, volksgezondheids- en veiligheidscrises. InsurAid richt zich op evenementen waarvoor verzekeringen schaars of niet beschikbaar zijn.



Over LuxTag (www.luxtag.io [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2839652-1&h=1125916794&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2839652-1%26h%3D3544295436%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.luxtag.io%252F%26a%3Dwww.luxtag.io&a=www.luxtag.io])



LuxTag is een aanbieder van oplossingen voor het tegengaan van vervalsing, opvolgen en traceren, en anti-diefstal, die gebruikmaakt van het blockchain-platform NEM en zijn opvolger SYMBOL (vorige codenaam NEM Catapult). LuxTag gebruikt de native tokens van NEM (XEM) om zijn blockchain-operaties uit te voeren. De blockchain-aangedreven dienst is gebaseerd op gedigitaliseerde echtheidscertificaten voor tastbare producten, die worden gekoppeld aan merken en eigenaren door middel van op meerdere handtekeningen gebaseerde slimme contracten en IoT (internet van de dingen) elementen. Bovendien biedt de technologie van LuxTag business intelligence door middel van innovatieve manieren voor verbeterde klantbetrokkenheid.



Over PremFina Ltd (www.premfina.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2839652-1&h=246657722&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2839652-1%26h%3D1249535949%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.premfina.com%252F%26a%3Dwww.premfina.com&a=www.premfina.com])



PremFina Ltd is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde premium financieringsmaatschappij die financiële inclusie bevordert door de betaling van verzekeringspremies in termijnen mogelijk te maken. Het bedrijf voorziet verzekeringsmakelaars van financieringslijnen en maakt ook door makelaars gefinancierde en merkkredietovereenkomsten mogelijk via zijn Software-as-a-Service (SaaS) gelieerde onderneming IXL PremFina Ltd. Met PremFina maken makelaars meer winst, hebben zij meer autonomie en hebben zij de mogelijkheid om de levenslange waarde van hun klanten te verhogen, evenals cross-sell en up-sell bijkomende producten. De aandeelhouders van PremFina zijn wereldwijde investeerders Rakuten Capital, Draper Esprit Plc, Thomvest Ventures, Emery Capital, Rubicon Venture Capital, Talis Capital en de oprichter en algemeen directeur van het bedrijf.



