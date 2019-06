The Safariland Group kondigt afstoting van Mustang Survival aan

JACKSONVILLE, Florida, 24 juni 2019 /PRNewswire/ -- The Safariland Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2504900-1&h=3133764214&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2504900-1%26h%3D1131547940%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2504900-1%2526h%253D1875305829%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.safariland.com%25252F%2526a%253DThe%252BSafariland%252BGroup%26a%3DThe%2BSafariland%2BGroup&a=The+Safariland+Group] ("Safariland" of het "Bedrijf"), een toonaangevende internationale leverancier van een groot aantal verschillende producten voor veiligheid en overleving voor de publieke veiligheid, militaire, professionele en outdoor markten, kondigde vandaag de afronding van de afstoting van Mustang Survival, Inc. en aanverwante entiteiten aan ("Mustang") aan de WING Group, een toonaangevende producent van opblaasbare stabilisatoren, kleine gevechtsvaartuigen, wildwaterraften, reddingsvlotten en deuren en ramen voor toepassingen op zee. Financiële voorwaarden werden niet vrijgegeven.



https://mma.prnewswire.com/media/926796/Safariland_Group_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/926796/Safariland_Group_Logo.jpg]



Warren Kanders, Chairman en CEO van Safariland, zei: "Sinds we Mustang meer dan zes jaar geleden hebben overgenomen, heeft het zich ontwikkeld tot brancheleider op het gebied van het redden van levens, met de beste producten en mogelijkheden in zijn klasse. Wij zijn tevreden met de afronding van deze transactie met WING en we zijn er trots op dat Mustang een thuisbasis heeft gevonden binnen een platform dat gericht is op toepassingen op zee en in de luchtvaart."



Over The Safariland Group The Safariland Group is een toonaangevende internationale leverancier van een groot aantal verschillende producten voor veiligheid en overleving voor de publieke veiligheid, militaire, professionele en outdoor markten. The Safariland Group biedt een aantal erkende merknamen in deze markt aan, waaronder Safariland(® )bepantsering, uitrusting en communicatie, Bianchi(®), Med-Eng(®), Break Free(®), Defense Technology(®), Hatch(®), Monadnock(®), Identicator(®) en NIK(®). De missie van The Safariland Group: "Together, We Save Lives(®)", is onlosmakelijk verbonden met de levensreddende en beschermende producten die het levert. The Safariland Group heeft haar hoofdkantoor in Jacksonville, Florida. The Safariland Group is een handelsmerk van Safariland, LLC.



Over The WING Group The WING Group is in privébezit en staat onder leiding van President en CEO Andrew Branagh en hieronder vallen Wing Inflatables, Henshaw Inflatables, Patten Company en FabTek Industries. The WING Group is brancheleider in de productie van stabilisatoren, opblaasboten en nog veel meer. Al meer dan 30 jaar heeft WINGs vooraanstaande en innovatieve gebruik van polyurethaan en baanbrekende nieuwe technologie geleid tot de ontwikkeling van stabilisatoren en boten die lichter zijn, langer meegaan, er beter uitzien en beter presteren dan onze concurrenten. The WING Group heeft een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd als leverancier van professionele opblaasboten, of het nu gaat om een privé-jachtbeheersmaatschappij die een expeditieboot nodig heeft, een militair detachement dat een vleugelmechanisme met een vaste vleugel bedient met automatisch geplaatste reddingsvlotten of een speciale eenheid die afhankelijk is van de best presterende rubberen gevechtsvaartuigen.



Over Mustang Survival Mustang Survival werd opgericht in 1967 door Irv Davies, uitvinder van de eerste Floater(TM) Coat ter wereld. Het bedrijf ontwerpt en produceert al meer dan 50 jaar levensreddende oplossingen. Door constante innovatie en geïnspireerde technische oplossingen streeft Mustang Survival ernaar om prestaties te ondersteunen, ontdekkingen aan te moedigen en aan te zetten tot avontuur op zee. Wij zetten ons in voor de bescherming en inzet van diegenen die het beste van zichzelf laten zien. Of het nu voor werk is, uit plichtsbesef, of om de dagelijkse sleur te doorbreken. Mustang Survival heeft haar hoofdkantoor in Burnaby, BC, Canada, en heeft meer dan 250 partners in de VS en Canada. Ga voor meer informatie naar www.mustangsurvival.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2504900-1&h=1341925173&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2504900-1%26h%3D519281363%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2504900-1%2526h%253D1460213607%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.mustangsurvival.com%25252Fen_US%25252Fhome%2526a%253Dwww.mustangsurvival.com%26a%3Dwww.mustangsurvival.com&a=www.mustangsurvival.com]. Mustang Survival. Wij redden levens sinds 1967.



