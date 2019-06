Aanpassing van Technologische Strategieën Noodzakelijk voor Bedrijven om te Voldoen aan de Steeds Complexer Wordende Bedrijfsomgeving: Mindtree T

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 24 juni 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een wereldwijd digitale transformatie-, technologie- en dienstenbedrijf, heeft de vijfde jaar editie van Tech Beacon [https://www.mindtree.com/about/resources/tech-beacon-technology-harbinger-2019] gepubliceerd, een jaarlijks rapport van Mindtree om aan bedrijven technologie-gerelateerd advies voor te stellen.



Tech Beacon wijst op de noodzaak voor organisaties om hun IT-architectuur aan te passen om veranderende businessuitdagingen aan te gaan. Het geeft de bedrijven ook aan wat de belangrijkste opkomende technologieën en instrumenten zijn om in te investeren, uit te proberen of waar op te letten voor toekomstige toepassingen (Invest, Experiment en Watch) gebaseerd op looptijd en productiebereidheid.



"Tegenwoordig verandert de wereldwijde businessomgeving sneller dan ooit, met de proliferatie van agressieve digitale ontregeling. Daarom is het belangrijk voor bedrijven om te begrijpen hoe opkomende technologieën een aantrekkelijke waarde-aanbod bieden om gelijke tred te houden met deze dynamische werkelijkheid," zegt Madhusudhan KM, Chief Technology Officer, Mindtree. "Tech Beacon biedt technologie-gerelateerd advies aan bedrijven gebaseerd op industriële eisen, veranderende businessdynamiek en geanticipeerde technologische evolutie."



Hier volgen een aantal belangrijke aanbevelingen van Tech Beacon:



Systemen die met systemen interageren





-- De uitdaging van schaalbaarheid in micro-diensten kan aangepakt worden

met Distributed Architecture andService Mesh door zijn consistente

ontdekking, veiligheid, opsporing, toezicht en storing

behandelingsdienst.

-- Reactieve Autonomische Architectuur zou bovenaan de prioriteitenlijst

moeten staan van de grootste algemene technologie-directeuren omdat het

de eindgebruikerservaring versimpelt en verbetert door prognoses over

hun behoeftes te stellen in een complexe, dynamische en onzekere

businessomgeving en systeemfaling te voorkomen in ongeplande situaties.

Informatie in inzicht veranderen





-- De rol van Machine Learning is beperkt tot dataverzamelingsprocessen.

Organisaties gebruiken mensen voor handmatige werkzaamheden zoals data

cleanup, outlier removal, enz. Er is een behoefte aan de integratie van

verkennende data analysetaken als onderdeel van een verwerkingspijplijn.

-- Organisaties zouden Lambda and Kappa data verwerkingstechnieken moeten

gebruiken om praktische inzichten te creëren uit de beschikbare data.

Lambda biedt een consistent patroon en een real-time beeld van het

gecreëerde inzicht, het opslaan van de data en vervolgens het genereren

van het inzicht terwijl de data aankomt in zijn 'streaming layer.'

Interactie met Mensen





-- Organisaties gebruiken steeds meer conversationele systemen als kanaal

om het voor machines mogelijk te maken met mensen te dialogeren. Deze

systemen bieden Natural Language Processing (NLP) en integratievermogen

en de IT-omgeving, naast mobiel en web. Organisaties zouden bibliotheken

zoals Rasa, Wit.ai, en LUIS van Microsoft moeten gebruiken, die core

language processing vermogen bieden en "mensachtige" gesprekken met

bestaande systemen mogelijk maken.

-- Bedrijven hebben een vernieuwde architectuur nodig om cognitieve

ervaringen aan hun klanten te bieden, door het voor systemen mogelijk te

maken eenvoudig met gebruikers te communiceren. Om deze cognitieve

ervaringen mogelijk te maken zouden bedrijven computer vision

mogelijkheden moeten verkennen, en taken zoals het herkennen van

objecten en karakters, het combineren/koppelen/analyseren van beelden of

video met productendetails, en zelfs door superpositie van objecten met

drie-dimensionele beelden op live video. Dit maakt het voor machines

mogelijk om data uit beelden en video te halen en de inhoud ervan te

begrijpen.

-- Terwijl zij machine learning en AI adopteren in hun processen, moeten

CTO's ook voorzichtig de grens trekken tussen mensen en machines.

Menselijke interventie is vaak een betere oplossing dan een volledig

geautomatiseerde oplossing, waar machines over te veel controle

beschikken.

Tech Beacon 2019 heeft zijn focus op zeven technologie-categorieën gericht, die de technologiestrategieën van bedrijven in de 12 komende maanden zal leiden: Application Development, Cloud computing, Internet of Things, Artificial Intelligence, Conversational apps, Blockchain en eXtended Reality (XR)



Het belicht ook technologieën en instrumenten voor deze zeven focusgebieden met een aanbeveling voor Invest, Experiment of Watch, gebaseerd op hun looptijd en potentieel om businesswaarde te stimuleren.



De volledige versie van de technologische aanbeveling is hier [https://www.mindtree.com/about/resources/tech-beacon-technology-harbinger-2019] beschikbaar



Klik hier [https://techbeacon.mindtree.com/2019/] om met Mindtree specialisten een consultatie in te plannen



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."



Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven kunnen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.



