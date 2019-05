GEP Wint Award Voor Best Procurement Technology Tijdens De World Procurement Awards, Laatste Mijlpaal Op Weg Naar Leiderschap In De Sector

- De AI-powered, cloud-native, source-to-pay platform -- SMART door GEP® -- ontvangt top onderscheidingen



- Genoemd voor efficiënte inzet van kunstmatige intelligentie en geavanceerde procesautomatisering



- GEP werd ook beloond met de Best Procurement Consultancy en Best P2P Specialist categorieën



- Deze nieuwe onderscheidingen volgen de benoeming vorig jaar als Best P2P Specialist Provider



CLARK, New Jersey, 23 mei 2019 /PRNewswire/ -- GEP, een leidende leverancier in distributieketensoftware en diensten voor Fortune 500 en Global 2000 bedrijven over de hele wereld, hebben aangekondigd dat het de Best Procurement Technology Award hadden gewonnen tijdens de dertiende Annual World Procurement Awards in Londen.



"Sommige van de grootste bedrijven in de wereld hebben een voordeel genoten van de technologie van GEP, terwijl de VS reus de grenzen blijft verleggen van wat mogelijk is op het gebied van procurement technology [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2476012-1&h=1939769533&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2476012-1%26h%3D2127197619%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-technology%26a%3Dprocurement%2Btechnology&a=procurement+technology]," volgens de Procurement Leaders en zijn eminente jury. "Het SMART platform door GEP® is ontworpen om internationale bedrijven te helpen in het creëren van meer waarde uit hun directe en indirecte uitgaven. De aangeboden cloud-native, uniforme source-to-pay software levert een collaboratieve werkruimte dat alles wat inkoop nodig heeft samenbrengt om efficiënt te functioneren."



Het awards comité heeft genoteerd dat "SMART door GEP heeft bewezen dat het procurement- en distributieketenoperaties kan transformeren over de hele wereld, en bedrijven kan helpen hun inkomen te verhogen, de snelheid en implementatie te versnellen, en vaak ook levert in ingewikkelde, moeilijk te beheren gebieden, zoals de naleving ervan.



"Het gebruik dat GEP van kunstmatige intelligentie en geavanceerde procesautomatisering maakt biedt ook het soort platform dat voor de komende jaren zal blijven leveren." Begrijp meer over de victorie van GEP, ga naar www.smartbygep.com/WPCawards [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2476012-1&h=2948395007&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2476012-1%26h%3D2145794019%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252FWPCawards%26a%3Dwww.smartbygep.com%252FWPCawards&a=www.smartbygep.com%2FWPCawards]



"Onze consumenten horen bij de allerbeste toonaangevende, prestatie en resultaten-gerichte bedrijven in de wereld, en zij kiezen GEP omdat zij duidelijke vooruitgang zoeken in digitale innovatie, impact en waarde," zegt Al Girardi, vice-president van global-marketing en analyst relations bij GEP. "Tegenwoordig is GEP het leidende alternatief voor wijdverspreide legacy providers die verbluffende meerjarige investeringen vereisen en perpetueel gefrustreerde gebruikers vangen in mislukte implementaties. Ons doel is simpelweg om deze status quo te verhogen door wat mensen en bedrijven verwachten van business software te veranderen met prachtige en makkelijk te gebruiken oplossingen die de meest veeleisende standaarden van complexe internationale bedrijven overtreffen."



"Elke keer weer, wordt SMART van GEP geprezen door ervaren business gebruikers die een end-to-end digitale platform zoeken gebaseerd op deep process expertise en ongeëvenaarde procurement en distributieketen knowhow. En GEP is de eerste keuze van progressieve IT leiders die tevredenere, meer productieve digitale werkplaatsen willen creëren en sterkere, meer competitieve teams en bedrijven helpen oprichten," voegt Girardi toe.



"Deze award weerspiegelt het vertrouwen dat onze consumenten in onze producten hebben en de waarde dat zij verkrijgen wanneer zij voor SMART door GEP kiezen," zegt Subhash Makhija, CEO en co-oprichter van GEP. "Onze klanten willen opportuniteiten verkennen om hun bedrijven te hervormen met krachtige nieuwe technologieën, zoals AI, de cloud, big data analyses en het IoT -- met SMART door GEP hebben wij al het bovenstaande bijeengebracht in een uniek, algemeen platform voor digitale distributieketen- en inkooptransformatie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2476012-1&h=830894332&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2476012-1%26h%3D1608351144%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fprocurement-consulting%252Fprocurement-transformation%26a%3Dprocurement%2Btransformation&a=inkooptransformatie]."



De World Procurement Awards, gehost door Procurement Leaders in Londen, is een jaarlijks evenement dat meer dan 1000 senior inkoopkaderleden uit de hele wereld samenbrengt om excellentie in inkoop te vieren. GEP, dat inkoop- en distributieketentransformatie oplossingen biedt - wat strategische en beheerde diensten omvat, en de leidende cloud-native software in de industrie, werd ook als finalist benoemd in de twee volgende categorieën: Best Procurement Consultancy en Best P2P Specialist. GEP werd als Best P2P Specialist Provider benoemd tijdens de World Procurement Awards van vorig jaar.



GEP wordt regelmatig erkend door topindustrieleiders en analytici voor zijn cloud-native inkoop- en distributieketensoftware. Recentelijk werd GEP als Leider in de Gartner Magic QuadrantTM gerangschikt voor Strategic Sourcing Application Suites, het IDC MarketScape verslag voor Cloud Procurement Software, en het Forrester WaveTM verslag voor eProcurement Software. GEP heeft ook van Spend Matters, PayStream and Ardent Partners top erkenningen ontvangen.



SMART door GEP® levert volledige source-to-pay functionaliteit voor directe en indirecte inkoopbeheer in een gebruikersvriendelijke, cloud-native platform, waaronder uitgaveanalyse, sourcing, contractbeheer, leveranciersbeheer, procure-to-pay, spaarprojectenbeheer en spaarbeheer, facturatie en andere gerelateerde functionaliteiten. SMART door GEP is een zorgvuldig bedachte, prachtig ontworpen '"consumerized" digitale werkomgeving, precisie ontworpen voor inkoop- en distributieketenprofessionelen. Het is eenvoudig op te zetten, in te zetten en te gebruiken, en vereist geen extensieve training. SMART door GEP is platform-agnostisch (het werkt met SAP, Oracle of elk ander groot ERP of F&A systeem). Met uitstekende ondersteuning en service is GEP een industrieleider in klanttevredenheid .



Intuïtief design, prachtige visuele kracht, intelligente interface, de mogelijkheid om vlot en vanzelfsprekend van taak naar taak te gaan, en de flexibiliteit om op elk platform te kunnen werken, drijven het hoge overgangstempo waar SMART door GEP zich nu bevindt. En toepassing bewerkstelligt weer nalevings- en kostenbesparingen.



Speciaal gebouwd op een unieke codebase voor optimale prestaties op de cloud, zet SMART door GEP cloud-economie in om een oplossing te leveren dat makkelijk de meest ingewikkelde processingeisen van de Fortune 500 en de Global 2000 klanten van GEP regelt, door zware infrastructurele en ondersteuningskosten weg te nemen.



Over GEP



GEP helpt internationale bedrijven meer efficiënt en effectief hun operaties te leiden, concurrentievoordeel te bereiken, profijt te boosten en business- en aandeelhouderwaarde te maximaliseren.



Vernieuwend denken, innoverende producten, ongeëvenaarde sector- en niche-expertise, en slimme, gepassioneerde mensen - dit is hoe GEP geünificeerde distributieketenoplossingen creëert en levert die ongekend zijn in termen van grootte, kracht en effectiviteit.



GEP, dat benoemd werd als Leider in de Gartner Magic Quadrant en Beste Leverancier tijdens de World Procurement Awards en EPIC Procurement Excellence Awards, wordt vaak geëerd als innovator en leider in source-to-pay inkoopsoftware door Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream en Ardent Partners.



GEP wordt ook als leider geklasseerd in beheerde inkoopdiensten (procurement outsourcing) door Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS, SIG en IAOP. Bovendien heeft het vooraanstaande onderzoekbedrijf in de management-adviessector, ALM Intelligence, GEP als leider gerangschikt op inkoopstrategie en distributieketenadvies.



Met 18 kantoren en operatiecentra in Europa, Azië en het Amerikaans continent, helpt GEP, gebaseerd in Clark, New Jersey, bedrijven over de hele wereld hun strategische, operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Om meer te ontdekken over onze uitgebreide scala aan strategische en beheerde diensten, bezoek www.gep.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2476012-1&h=263502628&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2476012-1%26h%3D3300944241%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gep.com%252F%26a%3Dwww.gep.com&a=www.gep.com]. Om meer te weten over SMART door GEP, onze cloud-native, geünificeerde source-to-pay platform voor directe en indirecte inkoop, bezoek www.smartbygep.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2476012-1&h=3801655687&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2476012-1%26h%3D1988376214%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252F%26a%3Dwww.smartbygep.com&a=www.smartbygep.com].



Media Contact



Al Girardi Vice President, Global Marketing & Analyst Relations GEP Telefoon: +1 732-382-6565 Email: al.girardi@gep.com [mailto:al.girardi@gep.com]



