2018 MakeX Robotics Competition Season Officially Kicks Off

CONTACT: Yukin, +86-755-2639-2228-8137, yukin@makeblock.com; Lunitta, +86-755-2639-2228-8137, lunitta.lu@makeblock; Mason, +86-755-2639-2228-8137, Mason.zhong@makeblock.com; Lily, +86-755-2639-2228-8137, lily.lin@makeblock.com
CONTACT: Yukin, +86-755-2639-2228-8137, yukin@makeblock.com; Lunitta, +86-755-2639-2228-8137, lunitta.lu@makeblock; Mason, +86-755-2639-2228-8137, Mason.zhong@makeblock.com; Lily, +86-755-2639-2228-8137, lily.lin@makeblock.com
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