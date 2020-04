ZTE reserveert 15% van haar inkomsten aan R&D in het eerste kwartaal van 2020

Behoud van stabiele mondiale bedrijfsontwikkeling en versnelling van de inzet van 5G-infrastructuur



SHENZHEN, China, 24 april 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag haar eerste kwartaalresultaten bekendgemaakt voor de periode die eindigde op 31 maart 2020.



Volgens de bekendmaking rapporteerde ZTE voor de drie maanden die eindigde op 31 maart 2020 een bedrijfsresultaat van RMB 21,484 miljard. Het nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van het bedrijf bereikte RMB 780 miljoen, en de nettowinst na buitengewone resultaten toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van het bedrijf bedroeg RMB 160 miljoen. Dat is een jaar-op-jaar groei van 20,5%. De gewone winst per aandeel was RMB 0,18.



Het bedrijf ging door met de versterking van haar investering in R&D om haar kernconcurrentievermogen op te bouwen. Voor de drie maanden die eindigden op 31 maart 2020, bedroegen de kosten voor onderzoek en ontwikkeling RMB 3,241 miljard, ofwel 15,1% van het bedrijfsresultaat. Dit is een groei van 1,2 procentpunten vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.



Tijdens het eerste kwartaal van 2020 heeft ZTE prioriteit gegeven aan de gezondheid van haar werknemers en aan mondiale klantenservice door de snelle bouw en opwaardering van een extern kantoor- en klantenserviceplatform voor al haar werknemers. Bovendien heeft het bedrijf met partners de strijd tegen COVID-19 gecoördineerd en de ordelijke hervatting van productie met digitale middelen gefaciliteerd.



Ondertussen heeft ZTE actief sociale verantwoordelijkheden uitgeoefend. Het bedrijf heeft samengewerkt met beheerders om communicatiediensten in de frontlinie tegen COVID-19 te garanderen. Het heeft 4G- en 5G-netwerken en telegeneeskundige diagnosesystemen gebouwd voor honderden ziekenhuizen in China.



Als maatschappelijk verantwoorde onderneming heeft ZTE materialen gedoneerd om Wuhan en andere regio's in de provincie Hubei te ondersteunen en heeft mondmaskers, ventilatoren en andere materialen gedistribueerd aan organisaties en plaatselijke ziekenhuizen over de hele wereld. In samenwerking met verschillende overzeese beheerders, heeft ZTE ook diagnoses uitgevoerd met ziekenhuizen en midden- en kleinbedrijven voorzien van kantoorfaciliteiten en een serie anti-COVID-19-programma's.



Samenwerkend met branchepartners is ZTE toegewijd aan het bekrachtigen van uiteenlopende sectoren om de strijd aan te binden met COVID-19 door gebruik te maken van haar toonaangevende technologische krachten, zoals 5G en AI. Specifiek heeft ZTE afstandsdiagnose en mobiele diagnosediensten gelanceerd, en de smartvideo-cloudoplossing voor de preventie en indamming van epidemieën.



Bovendien heeft het bedrijf het familie "cloud klaslokaal"-diensten gelanceerd voor de ondersteuning van onlineonderwijs. Met hoge efficiëntie en gezamenlijkheid, heeft ZTE's externe kantooroplossing gebruikers uit verschillende industrieën in staat gesteld om tijdens de uitbraak van COVID-19 gebruik te maken externe kantoordiensten. Zo heeft ZTE de veilige en snelle hervatting van werk gefaciliteerd en economische weerbaarheid vergroot.



Met de versnelling van nieuwe infrastructuren, zoals 5G en het industriële internet, is ZTE actief betrokken geweest bij de plaatsingen van 5G-infrasructuur van beheerders en heeft zij voortdurend haar 5G-productiecapaciteit opgeschaald. Ondertussen heeft het bedrijf haar samenwerking met top-industriespelers verstevigd voor de bevordering van de digitale transformatie van energie, transport, financiering, overheidszaken en andere belangrijke sectoren.



Aan het einde van het eerste kwartaal van 2020, heeft ZTE achtereenvolgens aanzienlijke aandelen veiliggesteld voor het 5G RAN, 5G SA-kernnetwerk, via de centrale inkoop van 5G-transport van China Mobile, China Telecom en China Unicom. Het bedrijf heeft verschillende 5G-demonstratienetwerken in verschillende steden in China gebouwd en daarmee een Giga+ 5G doorlopende dekkingservaring gerealiseerd. Bovendien heeft het bedrijf commerciële 5G-plaatsingen voltooid in Europa, Azië-Pacific, het Midden-Oosten en andere belangrijke 5G-markten.



Daarnaast heeft ZTE een hoge groei vastgehouden in marktaandelen in zowel optische markten, als in segmenten van Metro WDM en Backbone WDM. Het bedrijf en haar partners hebben gezamenlijk 86 applicatiescenario's onderzocht en wereldwijd meer dan 60 demonstratieprojecten uitgevoerd. Samen met top-industriespelers bouwden ze een serie intelligente 5G-productie demonstratieprojecten.



Op het vlak van terminalapparaten heeft ZTE haar eerste 5G-videosmartphone ZTE Axon 11 5G onthuld. Het bedrijf heeft doorlopend haar samenwerking op het gebied van 5G-terminalapparaten versterkt met meer dan 30 beheerders wereldwijd. Het is toegetreden tot de Japanse 5G-terminalmarkt door samenwerking met beheerders.



Vooruitgang boekend zal ZTE de mondiale epidemische situatie nauwlettend in de gaten houden, en redelijkerwijs handelen in overleg met haar mondiale klanten en partners in het omgaan met de wereldwijde epidemie. Het bedrijf zal zich voortdurend concentreren op haar belangrijke activiteiten en daarbij gebruikmaken van de mogelijkheden van de bouw van nieuwe infrastructuur, en verwacht zo meer waarden te creëren voor klanten en de samenleving.



