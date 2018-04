Dialo.ga realiseert in 2018 een verkoop van 62 miljoen euro, dankzij de integratie van WebRTC en Artificiële Intelligentie

DEN HAAG, Nederland, April 24, 2018 /PRNewswire/ --



Dialo.ga, operator van het eigen platform WebRTC, heeft de beleggers vorige week op de hoogte gebracht van de uitstekende vooruitzichten voor 2018. De operator in real time-communicatie heeft via bestellingen een verhoging van de verkoop van 30% weten te realiseren en projecteert voor 2018 een totaal inkomstencijfer van 62 miljoen, met een EBITDA van iets hoger dan EUR 10 miljoen, wat een groei vertegenwoordigt van 47% in vergelijking tot 2017. Dialo.ga heeft het fiscale boekjaar 2017 afgesloten met een EBITDA van EUR 6,8 miljoen.



De verkoop 2017 en vooral de contracten voor 2018 zijn voornamelijk het resultaat van het besluit van de onderneming van drie jaar geleden tot de ontwikkeling van een eigen platform voor audio-, video- en berichtgevingscommunicatie in real time op basis van het protocol WebRTC. De inspanningen van Dialo.ga voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) op het gebied van artificiele intelligentie (gestructureerd leren) die zich concentreren op klantenservice en klantgerichtheid, zijn een katalysator van de constante groei geweest. Dit specifieke zakelijke gebied is ontwikkeld via het nieuwe bedrijf van de groep dat utopia.AI heet, waar een uitgebreid team ingenieurs en academici die zijn gespecialiseerd in gestructureerd leren (Deep Learning), hun activiteiten ontwikkelen.



Alle diensten worden gepresenteerd via eigen toepassingen of via integratie met toepassingen van derden, dankzij de implementatie van een integratieplatform genaamd parthenon.io, waar de ontwikkelingsgemeenschap over de nodige ontwikkelingsinstrumenten beschikt om profijt te trekken van de middelen van de onderneming op het gebied van communicatie en kunstmatige intelligentie.



Als verdere aanvulling op de uitstekende ontwikkeling van de verschillende activiteitengebieden werd Dialo.ga in 2017 de enige wereldwijde telecommunicatie-exploitant met een eigen netwerk in 29 landen en met een potentiele markt van meer dan een miljard klanten. De onderneming heeft bevestigd dat men van plan is om de wereldwijde uitbreiding van de diensten in 2018 voort te zetten en dat Oost-Europa en Zuid-Amerika de volgende doelgebieden zijn.



Deze gestage groei werd in het eerste kwartaal van 2018 weerspiegeld met de opening van twee nieuwe verkoop- en ondersteuningskantoren in Miami en Bordeaux. Deze twee locaties zijn essentieel voor de plannen van deze operator wat betreft een grotere fysieke aanwezigheid in Noord- en Zuid-Amerika en in Europa. De eerste stappen in deze nieuwe fase van uitbreiding zijn een paar maanden geleden al gezet, toen de onderneming de opening aankondigde van een nieuwe vestiging in Venetie, de volgende op een lijst van zeven vestigingen die de onderneming in Nederland (Den Haag), Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de VS heeft.



Dialo.ga is de eerste operator met een eigen netwerk in 29 landen en een platform van stem- en videoproducten op basis van WebRTC-technologie. Hiermee kan Dialo.ga niet alleen alle telefoniediensten verstrekken en voldoen aan alle zakelijke behoeftes, maar deze ook verbinden met de WebRTC-wereld. De WebRTC-diensten van Dialo.ga, in combinatie met de oplossingen op het gebied van artificiele intelligentie, vormen een diepgaande verandering in de traditionele manier waarop communicatie op het werk wordt bekeken. Deze diensten revolutioneren ook de klantenservicesystemen via het gebruik van gestructureerd leren en herdefinieren de manier waarop bedrijven met hun klanten communiceren.



