Booking.com en Web Summit breiden Women in Tech samenwerking uit

Booking.com kondigt vandaag een wereldwijd samenwerkingsverband met Web Summit aan. Gezamenlijk zullen ze een netwerk- en mentorprogramma organiseren voor Women in Tech tijdens het belangrijkste evenement van Web Summit, evenals initiatieven bij gelieerde evenementen, zoals Collision en RISE in 2018. Met deze samenwerking verstevigen Booking.com en Web Summit de banden om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de technologiesector aan te pakken en creëren ze meer mogelijkheden voor vrouwen om een plek te veroveren in deze branche.



Booking.com organiseert de eerste van een aantal netwerkinitiatieven voor vrouwen tijdens de Booking.com Women in Tech-lounge op Collission 2018, gehouden in New Orleans, VS, van 30 april t/m 3 mei 2018.



