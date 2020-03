ZTE werkt met KDDI samen om de nieuwe 5G smartphones in Japan te onthullen

SHENZHEN, China, 24 maart 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, kondigde vandaag aan dat het in 2020, in samenwerking met de toonaangevende plaatselijke aanbieder KDDI, de nieuwe 5G productserie ZTE a1 in Japan zal lanceren. De nieuwe 5G smartphone zal compatibel zijn met zowel SA en NSA-modi, beschikken over een 6.5-inch scherm, een AI quad-opnamesysteem en een 32 MP selfie-camera.



In dit tijdperk van 5G zullen de twee partijen samenwerken om consumentgerichte 5G-smartphones te ontwikkelen in een poging om tegemoet te komen aan de opkomende persoonlijke eisen van lokale gebruikers tezamen met de implementatie van het 5G-netwerk in Japan. In 2020 zal ZTE wereldwijd bijna 10 5G smartphones introduceren, en meer dan 15 5G-eindapparaten.



Naast KDDI heeft ZTE in Japan ook samengewerkt met SoftBank om in maart 2020 de ZTE Axon 10 Pro 5G te introduceren. ZTE Axon 10 Pro 5G is wereldwijd beschikbaar in meer dan 10 landen, en is erkend als de eerste 5G smartphone die commercieel in Noord-Europa, het Midden-Oosten en China verkrijgbaar is.



"ZTE zet zich in om te voldoen aan de uiteenlopende eisen van aanbieders, zakelijke gebruikers en consumenten in meerdere servicescenario's, waardoor honderden industrieën ondersteund worden met een complete portefeuille met 5G-eindapparatuur," aldus Xu Feng, SVP van ZTE Corporation en President van de Mobile Device-afdeling. "We werken nauw samen met de beste aanbieders wereldwijd, waaronder KDDI en SoftBank, om te ontdekken en te voldoen aan de echte behoeften van consumenten op de lokale markten."



Na de lancering van de nieuwe 5G smartphone ZTE Axon 11 5G in China op 23 maart, heeft ZTE zijn productportefeuille verder uitgebreid alsmede zijn wereldwijde aanwezigheid in het segment van 5G-eindapparatuur. Tot op heden heeft ZTE samengewerkt met meer dan 30 wereldwijde aanbieders binnen de sector voor 5G-aparatuur.



ZTE is een aanbieder van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en enterprise technologie-oplossingen voor consumenten, operators, bedrijven en klanten in de publieke sector. In het kader van ZTE's strategie, is het bedrijf toegewijd aan het bieden van geïntegreerde end-to-end innovaties om klanten excellentie en waarde te leveren terwijl de sectoren telecommunicatie en informatietechnologie samenkomen. ZTE is genoteerd aan de beurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), en ZTE verkoopt zijn producten en diensten in meer dan 160 verschillende landen.



Tot op heden heeft ZTE 46 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke markten zoals Europa, de Aziatisch-Pacifische regio, het Midden-Oosten en Afrika (MEA). ZTE wijdt 10 procent van zijn jaarlijkse omzet aan onderzoek en ontwikkeling en heeft een leidinggevende functie in organisaties voor het vaststellen van internationale normen.



Contact media:



Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 E-mail: ma.gaili@zte.com.cn [mailto:ma.gaili@zte.com.cn]



Web site: www.zte.com.cn/