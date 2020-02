Supermicro vernieuwde X11-systemen verbeteren de prestaties tot maximaal 36%* met de nieuwste 2nd Gen Intel Xeon schaalbare processoren

Met meer dan 100 systemen die alle nieuwe processoren ondersteunen die meer cores, frequentie en cache leveren, met maximaal 36% betere prijsprestaties of maximaal 61% lagere processorkosten voor gelijkwaardige prestaties in vergelijking met huidige aanbiedingen*



SAN JOSE, Californië, 24 februari 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , een wereldleider in bedrijfsautomatisering, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, kondigde vandaag aan dat het volledig geoptimaliseerde ondersteuning biedt voor de breedste portfolio van X11 server- en opslagsystemen voor de nieuwste 2nd Generation Intel Xeon schaalbare processoren. Deze aankondiging loopt parallel met Intels nieuwe processoren die vandaag gelanceerd worden.



https://mma.prnewswire.com/media/1093940/Supermicro.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1093940/Supermicro.jpg]



Supermicro heeft zijn X11 server- en opslagsystemen geoptimaliseerd om optimaal gebruik te kunnen maken van de prestatievoordelen van de nieuwste 2nd Gen Intel Xeon schaalbare processoren (voorheen met codenaam Cascade Lake-R of CLX-R). Deze processoren breiden de unieke mogelijkheden uit, waaronder geïntegreerde AI-versnelling met behulp van Intel Deep Learning Boost en ondersteuning voor Intel Optane persistent geheugen. Het geavanceerde thermomanagement van Supermicro en diens ontwerpen voor stroomvoorziening zorgen ervoor dat deze nieuwe processoren hun volledige potentieel realiseren in de meest uitgebreide reeks serversystemen die er op de markt verkrijgbaar zijn.



"Bij Supermicro bieden we klanten altijd zo snel mogelijk toegang tot de allernieuwste technologieën om hen te helpen toonaangevende prestaties te behalen alsmede verbeterde TCO met betere serverprestaties op hetzelfde prijsniveau," aldus Charles Liang, President en CEO van Supermicro. "Met de sterkste en groenste productlijn van de sector, maken onze ontwerpen optimaal gebruik van de nieuwste 2(nd) Generation Intel Xeon schaalbare processoren om maximaal 36% betere prestaties te leveren met een gelijkwaardig prijsniveau of maximaal 61% aan lagere processorkosten voor gelijkwaardige prestaties in vergelijking met de huidige aanbiedingen*."



De uitgebreide portfolio van systemen omvat Supermicro's Ultra, BigTwin(TM), SuperBlade®, GPU Systems, Workstations, en anderen met meerdere nieuwe processoraanbiedingen die een verhoogde frequentie, core count en/of cache-configuratie leveren, zodat de prestaties van de klant en de waarde-opties op veel van hun meest populaire prijspunten verbeterd kunnen worden. Eenmaal uitgerust met deze nieuwe processormodellen, kunnen bestaande Supermicro X11-platforms betere prestaties leveren tegen dezelfde of een lagere prijs dan de bestaande modellen.



"Systemen met de nieuwste 2(nd) Gen Intel Xeon schaalbare processoren bieden de prestaties, mogelijkheden en innovaties waarmee de prestaties van toepassingen versneld worden en ze bieden met AI voorziene inzichten voor computer-, opslag- en netwerkprocessen," aldus Lisa Spelman, Corporate Vice President en General Manager van de Xeon and Memory Group bij Intel. "Supermicro's platforms zullen de klant helpen om ten volle te profiteren van de hogere prestaties en waarde van onze nieuwste Xeon schaalbare processoren."



Ga voor meer informatie over Supermicro en de producten van Supermicro naar www.supermicro.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2727899-1&h=1218596029&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727899-1%26h%3D1275378378%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fx11%26a%3Dwww.supermicro.com%252Fx11&a=www.supermicro.com].



*Gebaseerd op interne benchmarktests uitgevoerd met behulp van Supermicro X11-platforms.



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro , de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.



Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Intel, het Intel-logo, Optane en Xeon zijn handelsmerken van Intel Corporation of diens dochterondernemingen.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren



SMCI-F



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1093940/Supermicro.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2727899-1&h=1186135080&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727899-1%26h%3D2743224519%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1093940%252FSupermicro.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1093940%252FSupermicro.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1093940%2FSupermicro.jpg]



