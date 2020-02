Quectel-aandelen komen in aanmerking voor handel onder Shanghai-HK Stock Connect-programma

SHANGHAI, 24 februari 2020 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions (603236.SS), de toonaangevende wereldwijde leverancier van mobiele en GNSS-modules, kondigde vandaag aan dat het bedrijf onlangs geselecteerd is als onderdeel van de Shanghai Stock Exchange (SSE) 380 Index en dat het nu vermeld staat op de lijst van SSE-effecten die in aanmerking komen voor handel via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma. Hierdoor kunnen internationale investeerders, zowel institutionele als particulier, de aandelen van Quectel verhandelen op de Hong Kong Stock Exchange, onder notering 93236.



Het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma is een grensoverschrijdend investeringsplatform waar beleggers op elke markt, aandelen op de tegenovergestelde markt kunnen verhandelen met behulp van hun lokale beleggingsmakelaars en clearinginstellingen. Alleen SSE-genoteerde aandelen van de SSE 180 Index en de SSE 380 Index en aandelen die aan twee beurzen genoteerd zijn (A+H-aandelen) komen in aanmerking voor dit programma.



Quectel stond op 16 juli 2019 vermeld op het hoofdbord van de SSE. De SSE is de grootste beurs in China qua marktkapitalisatie. Op 16 december 2019, werd het bedrijf geselecteerd voor de SSE 380 Index, een index die bestaat uit 380 aandelen met hoge groeicijfers en een goede winstgevendheid, en dat tot doel heeft om de prestaties van de nieuwe Shanghai blue chips weer te geven.



Quectel, de grootste leverancier van IdD-modules in de branche, heeft in de loop der jaren een snelle groei doorgemaakt als gevolg van continue innovaties, een ongeëvenaarde portefeuille, een wereldwijde aanwezigheid en uitstekende ondersteunende diensten. In de eerste drie kwartalen van 2019 rapporteerde het bedrijf een bedrijfsresultaat van 2,85 miljoen yuan (USD 406,62 miljoen), een stijging van 53,32 procent op jaarbasis.



De aandelen van Quectel sloten op 21 februari 2020 op 244,41 yuan (USD 34,81) per aandeel, een stijging van 456% sinds de beursgang, wat nu neerkomt op een totale marktkapitalisatie van 21,80 miljard yuan, of USD 3,10 miljard.



Het bedrijf is optimistisch over zijn toekomstige groei en heeft onlangs de opening van nieuwe R&D-centra in Hefei/China en Belgrade/Europa aangekondigd. Quectel Wireless Solutions is de wereldwijde leider in innovatie geworden, de eerste die IdD-producten voor 5G, Low-Power-Wide-Area (verbindingssensoren in het Internet-der Dingen) en C-V2X-technologie, de communicatiebasis voor autonoom rijden, geïntroduceerd heeft.



"We zijn toegewijd om een betere wereld te creëren door middel van het IdD en ik ben er trots op we door Quectel ondersteund worden. We zullen ons blijven concentreren op het leveren van de beste producten en ondersteuning voor onze klanten." aldus Patrick Qian, CEO en voorzitter van Quectel.



