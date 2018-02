AMPLEXOR, platina sponsor en presentator tijdens XTM LIVE in Amsterdam

LISSABON, Portugal, 24 februari, 2018 /PRNewswire/ -- AMPLEXOR, een toonaangevende aanbieder van global content en taaloplossingen, treedt op als platina sponsor van XTM LIVE; de Translation Technology Power Summit die op 1-2 maart a.s. plaatsvindt in Amsterdam. AMPLEXOR zal de presentatie op 1 maart verzorgen.



XTM LIVE Europe is een vervolg op het succes van XTM LIVE dat in mei 2017 door SONY werd georganiseerd. Het twee dagen durende event biedt een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met localization professionals van internationale ondernemingen, alles te ervaren over best-practices en het uitwisselen van waardevolle inzichten en ideeën over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de vertaaltechnologie.



Andreas Ljungström, Global Solutions Architect bij AMPLEXOR, zal een presentatie verzorgen getiteld "Mastering In-Country Review - From Sticky Notes and Email Overload to a Lean Online Process." Tijdens de discussie zal aandacht worden besteed aan de 'do's and don'ts' op het vlak van interne/binnenlandse revisiepraktijken en hoe deze achterhaalde, onhandige interne/binnenlandse revisiepraktijken kunnen worden veranderd in een efficiënter en kosten-effectiever revisieproces. Deelnemers kunnen luisteren naar en leren van de pijnpunten die leven bij interne/binnenlandse revisors. Er komen vraagstukken aan de orde zoals hoe implementeer je soepele, online vertaling- en revisieprocessen en hoe reken je af met eentonige, offline taken en tijdrovende dataverwerking?



Ljungström zei het volgende over zijn presentatie voor het aanstaande XTM LIVE event: "Er zijn veel bedrijven die niet alleen worstelen met de brontekst, maar ook met het vraagstuk hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de tekst in de doeltaal accuraat is en deze sneller op de markt wordt gebracht. Inkopers van taaldiensten raken veelvuldig verstrikt in discussie over kwaliteit, waarbij dezelfde correcties herhaaldelijk worden uitgevoerd en/of bestanden in eindeloze papierstromen terug moeten worden gevonden. Er bestaan eenvoudige manieren om door automatisering het vertaal-/revisieproces te verbeteren, zoals met behulp van web-based tools en een doordachte workflow. waardoor betrokkenen niet alleen bevrijd worden van het uitvoeren van omslachtige, oninteressante taken, maar er tegelijkertijd kan worden bespaard op tijd en geld."



Over AMPLEXOR



AMPLEXOR International, met hoofdkantoor in Luxemburg, is een vooraanstaande aanbieder van digitale oplossingen op het gebied van global compliance, digital experience en content. De onderneming heeft sinds de oprichting in 1987 een voortdurende groei doorgemaakt en is vandaag de dag vertegenwoordigd in ruim 23 landen. De oplossingen van AMPLEXOR ondersteunen klanten in uiteenlopende industrieën en sectoren, zoals Biowetenschappen, Productie, Energie & Milieu, Overheden & Defensie, Ruimtevaart & Transport, bij het realiseren van efficiënte processen, het verhogen van de omzet, verminderen van time-to-market en het verbeteren van kwaliteit en compliance. De gebruiksklare oplossingen van AMPLEXOR ondersteunen kernprocessen voor verschillende sectoren en omvatten softwaretechnologie, consultancy, systeemintegratie en diensten op het gebied van taal- en contentmanagement. Kijk voor meer informatie op: www.AMPLEXOR.com [http://www.amplexor.com/].



