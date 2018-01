Onlineprinters - Topranking: De "big five" van de offline-marketing

AMSTERDAM, January 24, 2018 /PRNewswire/ --



De populairste gedrukte reclamemiddelen van 2017



De "big five" op het gebied van reclamedrukwerk staan vast. De marketingstrategen van de dienstverlener van onlinedrukwerk Onlineprinters hebben meer dan een miljoen gegevensrecords geanalyseerd. In de online-winkelwagens van de klanten van Onlineprinters kwamen in 2017 bij voorkeur reclameklassiekers terecht: flyers, posters, folders, visitekaartjes en briefpapier. "Ondanks de andere plaats die reclame in de onlinemedia inneemt, zijn gedrukte reclamematerialen nog steeds niet weg te denken uit de marketingmix van bedrijven. Hoeveel potentieel daarin steekt, blijkt alleen al uit onze omzetgroei met dubbele cijfers van de afgelopen jaren", vertelt Christian Würst, chief commercial officer (CCO) van Onlineprinters. Uit de geanalyseerde gegevens blijkt dat een branche als de horeca en de ambachtelijke sector, en met name ook de boomende bouwbranche, nog steeds in sterke mate gebruikmaken van flyers als reclamemiddel.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/632906/Onlineprinters.jpg )



Trend gaat in de richting van kleinere oplagen



Klanten die flyers wilden hebben, bestelden gemiddeld 5000 stuks, de hoogste oplage voor één enkele order bedroeg 800.000 flyers. "De trend laat echter kleinere aantallen oplagen zien, waardoor bijvoorbeeld reclame kan worden gemaakt voor tijdelijke acties en evenementen, en men zich kan richten tot kleine doelgroepen", constateert Würst en vult aan: "Het sterkst daalde de gemiddelde oplage van flyers, met ongeveer 10 procent. Tegelijkertijd groeit het aantal orders in dit segment sterk. Klanten zijn tegenwoordig bereid om voor een snellere productie en levering meer te betalen. Ook betalen zij graag meer voor veredelingsopties en extra services. Bij de optie "bundeling" verpakken we bijvoorbeeld op verzoek precies 100 flyers. Het voordeel is, dat het verdelen over verschillende ontvangerscategorieën daardoor veel eenvoudiger wordt."



Permanente reclameproducten ideaal voor kleine reclamebudgetten



Zonder de klassiekers visitekaartjes, briefpapier en flyers redden noch bedrijven noch kleine zelfstandigen of freelancers het in het gedigitaliseerde tijdperk. Vooral deze laatsten hebben vaak maar kleine reclamebudgetten. De marketing- en sales-expert Christian Würst adviseert: "Klanten hebben voor sommige reclamemiddelen nog te weinig aandacht. Wie maar een kleine reclamebudget heeft, maar wel permanent voor zijn klanten aanwezig wil zijn, kan het beste gebruikmaken van permanente reclameproducten. Daartoe behoren bijvoorbeeld kalenders, bureauleggers, notitieboeken, maar ook give-aways; die worden door klanten betrekkelijk lang gebruikt en zijn dus lang onder de aandacht van degene die het ontvangen heeft", zegt Christian Würst, en vult aan: "Nadat wifi en batterijvermogen de laatste tijd tot de menselijke basisbehoeften worden gerekend, voorspellen wij vooral voor reclamemiddelen als de powerbank een grote toekomst."



Meer veredelingsopties en een betere functionaliteit



In 2017 heeft Onlineprinters zich met de introductie van een eigen papiercollectie, de Onlineprinters Art Classics (Gmund), en met het aanbieden van letterpress-visitekaartjes in de shop, ook bij klanten die heel graag iets bijzonders willen, als aanbieder voor hoogkwalitatief drukwerk een plaats veroverd. "Deze nieuwe "fanbase" willen we ook gelukkig blijven maken, en we bieden nu voor flyers, postkaarten en visitekaartjes speciale veredelingsopties aan. Daardoor ontstaat nog meer ruimte voor een individuele vormgeving," vertelt Christian Würst.



Over de Onlineprinters-groep



De Onlineprinters-groep behoort tot de toonaangevende onlinedrukkerijen van Europa, heeft meer dan 1300 medewerkers in dienst en vervaardigde het afgelopen jaar meer dan 2,5 miljard gedrukte producten. De groep verkoopt gedrukte producten via 18 webshops aan 800.000 klanten in 30 landen van Europa. Internationaal is de dienstverlener voor onlinedrukwerk bekend onder de merknaam "Onlineprinters", in Duitsland presenteert de onderneming zich als "diedruckerei.de". De Britse marktleider Solopress en de belangrijkste speler op de Scandinavische markt LaserTryk maken deel uit van de Onlineprinters-groep. Het productassortiment omvat 1500 stuks drukwerk en varieert van visitekaartjes, briefpapier, flyers, catalogi en brochures tot en met grootformaat reclamesystemen. Onlineprinters produceert individuele producten op industriële schaal: Dankzij onlineverkoop, een IT-ondersteunde productie en "verzameldruk" is de onderneming succesvol. In dit laatste onderdeel worden in zogenoemde gecombineerde bewerkingen meerdere drukopdrachten gezamenlijk geproduceerd, waardoor kosten worden verlaagd en het milieu wordt ontzien.



