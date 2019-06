Kranslegging Slavernij-Herdenkingsplaquette in Zoetermeer

Ter herinnering aan en viering van de slavernij in Suriname en de Antillen wordt er een krans gelegd door de wethouder (Jacobien) Groeneveld op vrijdag 28 juni bij de Slavernij herdenkingsplaquette op het multifunctioneel gebouw Castellum in de wijk Palenstein, Rakkersveld 253 Zoetermeer. Voorzitter Diane Vlet legt een krans namens de stichting SHS Zoetermeer. De kranslegging is om 16.00 uur en wordt begeleid door dans, muziek en zang uit de slavernijperiode afsluitend met een hapje en een drankje. Als hoofdact zal Izaline Calister optreden http://www.izalinecalister.com/



Keti koti



Op 1 juli is het precies 156 jaar geleden dat de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën in ‘de West’ werd afgeschaft. Hiermee kwam een einde aan twee-en-een-half eeuw slavernij door de Nederlanders. In die periode haalden de Nederlanders zo’n 550.000 slaven uit West-Afrika naar Suriname en de Antillen. Onderweg overleed al 15%. Wie het overleefde, moest geketend en gebrandmerkt onder slechte omstandigheden en mishandeling werken op de plantages. Slechts enkelen wisten te ontsnappen. Zij stichtten in het oerwoud van Suriname nederzettingen, zoals Marowijne en Saramacca en op Curaçao Bandabou.



De afschaffing van de slavernij wordt ook wel Keti koti genoemd: ‘gebroken ketenen’. Of Manspasi: ‘emancipatie’. Overigens waren de slaven na 1 juli 1863 niet direct vrij: als compensatie voor onderhoud en verlies van productiekrachten, moesten ze nog tien jaar doorwerken op de plantages.



Activiteiten en Stichting



Dit is de voorgeschiedenis van een deel van de Zoetermeerse bevolking. Zo’n 17.000 stadgenoten (13% van de totale bevolking) heeft een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. In hun huizen leven nog de verhalen voort van de slaven én de slavendrijvers. Die vormen nu onderdeel van de collectieve geschiedenis van een jonge stad. De Stichting Herdenking Slavernijverleden Suriname en Nederlandse Antillen in Zoetermeer staat daarom stil bij de afschaffing met Poezie, Zang en dans en de kranslegging van de plaquette. Zoals 4 mei herdacht wordt, zo herdenken wij onze slachtoffers, en zoals 5 mei gevierd wordt zo vieren wij de afschaffing van de slavernij.



Onze slogan is ”Laat het verleden niet doorleven in het heden”



De stichting richt zich daarbij op de volgende hoofdactiviteiten:



Informatie aan de Zoetermeerse bevolking over de geschiedenis;



Kennismaking met de Surinaamse en Antilliaanse cultuur;



Verder vraagt de stichting aandacht voor de moderne vormen van slavernij “Kind aan de Ketting” die helaas nog steeds plaatsvindt.



Plaquette



De plaquette draagt de naam ‘De Drie Wijzen’. Te zien zijn drie vrouwen die hun ketenen verbreken en kracht uitstralen. Op de achtergrond staan slavenhuizen. Onder de plaquette is de tekst te lezen: “Laat het verleden niet doorleven in het heden”. Dit is een verwijzing naar moderne slavernij, zoals kinderarbeid, gedwongen prostitutie en arbeid onder slechte omstandigheden.



Kunstenaars van Social Sofia ontwierpen en maakten deze plaquette. Social Sofa maakt ook straatmeubilair in Zoetermeer. Het project voor de plaquette stond onder leiding van Simone Kappeyne en Johan Verstrateen, Yve Arth Productions. Inspirator voor het ontwerp was de Zoetermeerse kunstenares van Surinaamse afkomst, Wonny Stuger.



Wethouder Groeneveld legt namens de Gemeente Zoetermeer de krans bij de plaquette. De voorzitter Diane Vlet legt een krans namens de Stichting. Rond de kranslegging zullen enkele authentieke dansgroepen slavenliederen laten horen en zullen slavendansrituelen demonstreren door Antilliaanse dansgroepen en Authentieke dansgroepen vanuit de Surinaamse jungle (Inheemsen, de oorspronkelijke bewoners) uit Suriname en DJ Antiaz. Verder zullen er enkele dames in verschillende klederdrachten en hoofddoeken zich laten bewonderen.