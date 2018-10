William Linders naar Magboox om groeispurt in goede banen te leiden

-Voormalig directeur VodafoneZiggo naar ‘Spotify’ voor boeken, tijdschriften en luisterboeken





William Linders, voormalig directeur Content & Programming bij VodafoneZiggo, gaat mede leiding geven aan MagBoox, een Nederlandse steamingdienst die via een eigen platform voor het vaste bedrag van €9,99 per maand lezers onbeperkte toegang verschaft tot boeken, tijdschriften en luisterboeken.



De 47-jarige Linders, die eerder op directieniveau werkte voor onder meer de Fox Mobile Group en Endemol, maakt met ingang van deze week deel uit van het managementteam van Magboox.



Spotify en Netflix



Het in Eindhoven gevestigde bedrijf, dat ruim zes jaar geleden werd opgericht door de broers Ramazan en Gokhan Colkusu, heeft grote groeiambities. “We hebben de intentie om in de groeimarkt van online lezen binnen afzienbare tijd een marktleiderspositie in te nemen”, aldus mede-oprichter Ramazan Colkusu. “Wat Spotity en Netflix op dit moment al zijn voor respectievelijk muziek en video-entertainment is MagBoox straks voor het online lezen van onder meer literatuur, thrillers en studieboeken, maar ook magazines en publiekstijdschriften. De verwachting is verder dat het luisterboek het komende jaar een grote vlucht zal nemen.”



Mandemakers Groep



De innovatieve onderneming, ontwikkeld op de TU/e Campus, kwam een jaar geleden in het nieuws nadat De Mandemakers Groep (DMG), een van de leidende partijen in Nederland op het gebied van keuken- woon- en badkamerinrichting en tegenwoordig ook actief in private equity, het besluit had genomen om € 1 miljoen in de Eindhovense start-up te investeren. Dankzij de kapitaalinjectie van het Brabantse familiebedrijf is MagBoox in staat geweest versneld de groei in te zetten door de verdere ontwikkeling van het platform en samenwerking te zoeken - en te vinden - met een aantal grote Nederlandse uitgeversgroepen.



Nieuwe ontwikkelingsfase



Met de toetreding van William Linders is voor MagBoox een nieuwe fase van ontwikkeling aangebroken. Het bedrijf is bezig met het opzetten een aantal strategische partnerships. Met William Linders als nieuwe man aan boord is het de verwachting dat deze operatie versneld wordt uitgevoerd. “Het hoeft denk ik geen toelichting dat we erg blij zijn dat een man van zijn statuur zich achter ons initiatief schaart“, aldus de mede-oprichter. “De schat aan strategische en commerciële ervaring die hij meebrengt, kennis van de markt en vooral zijn goede contacten in de branche gaan ervoor zorgen dat MagBoox snel een speler van formaat is.”



Doorbraak



Colkusu verwacht al over enkele weken een grote doorbraak bekend te kunnen maken. “We zijn op dit moment in gesprek met een aantal grote partijen om te komen tot een partnership.. Het wachten is op het moment dat we een handtekening kunnen zetten. Dan zal de wereld uiteraard opnieuw van ons horen.”



Het succes van MagBoox berust voor een groot deel op het vermogen snel te kunnen veranderen, aldus Colkusu. "Op basis van klikgedrag en lerende algoritmes volgen wekelijks updates. Op die manier worden gebruikers continu betrokken bij de ontwikkeling. Om hard te kunnen groeien in de onlinewereld moet je snel kunnen ontwikkelen met een hoge kwaliteit. Dankzij de TU/e zijn wij daartoe in staat."



William Linders zelf is erg blij dat hij de keuze heeft gemaakt om een groot bedrijf als VodafoneZiggo in te ruilen voor een relatieve nieuwkomer op de streaming markt, zegt hij in een reactie. ,,Met de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan ben ik ervan overtuigd dat MagBoox de vernieuwing kan bieden waar Nederland op zit te wachten. De echte commerciële lancering moet nog plaatsvinden, maar daarna gaat het snel. Het platform is gebruiksvriendelijk en biedt een content aanbod dat voor de Nederlandse uitgeefwereld uniek is. De vergelijking met reuzen als Spotify en Netflix gaat zonder meer op.”



