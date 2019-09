Rotterdams museum De Fenix wint internationale Ranald MacDonald Prijs

Ranald MacDonald Prijs 2019 voor De Fenix



Museum De Fenix in de voormalige Fenixloods aan de Rijnhaven op Katendrecht in Rotterdam ontvangt de vierde Ranald MacDonald Prijs. Het museum is een initiatief van de Rotterdamse Stichting Droom en Daad en een ontwerp van het jonge Chinese architectenbureau MAD Architects. In het museum krijgt het begrip migratie een, op zowel nationaal als internationaal niveau, uitzonderlijke vorm.



Vanaf de Rotterdamse Wilhelminakade, aan de overkant van de Rijnhaven, vertrokken in de negentiende en twintigste eeuw miljoenen Europeanen naar de Verenigde Staten van Amerika. Anderzijds strandden tussen de twee wereldoorlogen op Katendrecht honderden Chinezen die als bemanning op Nederlandse schepen waren ingehuurd en geen kant op konden, zeker niet naar de Verenigde Staten waar de zo geheten Chinese Exclusion Act de immigratie van Chinezen aan banden legde. Op Katendrecht ontstond zo de eerste Chinatown op het vasteland van Europa. De Fenixloods stond letterlijk in het centrum van deze twee migratiegolven.



Het nieuwe museum De Fenix is een internationale inspanning van grote allure. Voor het ontwerp van met name de eigentijdse uitbreidingen is het hierboven genoemde Chinese architectenbureau verantwoordelijk, de restauratie en verbouwing van de loods is in handen van Rotterdamse, Nederlandse en Belgische bedrijven en voor de invulling van het museum wordt nauw samengewerkt met instellingen in Nederland, België, Duitsland, de Verenigde Staten en Canada.



Met de uitreiking van de prijs aan de Stichting Droom en Daad wordt uitdrukkelijk dit hele samenwerkingsverband beoogd. Museum De Fenix is het eerste museum dat de stichting bouwt. Lof verdient de stichting voor de keuze van Mad Architects, dat hiermee het eerste Chinese architectenbureau is dat in Europa een opdracht kreeg voor het ontwerp van een museum.



Het werkstuk De Fenix van de maker Stichting Droom en Daad is een gedroomde kandidaat voor de betrekkelijk jonge Ranald MacDonald Prijs.



De Ranald MacDonald Prijs



Deze internationale prijs wordt jaarlijks toegekend door het bestuur van Friends of MacDonald • The Dutch Connection (FOM NL), een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk. FOM NL is de zusterorganisatie van de Friends of MacDonald (FOM USA) en West of the Sun (FOM Japan). De stichting stelt zich ten doel het inzicht te bevorderen in de verhoudingen tussen Azië, Europa en Noord-Amerika in de brede zin, in het bijzonder door werk van jonge mensen te honoreren en te stimuleren. Hoofdactiviteit is het toekennen van de Ranald MacDonald Prijs aan een eerste werk dat waar, goed en schoon is en een nieuw venster op de wereld opent, met name op de verhoudingen tussen Azië, Europa en Noord-Amerika. De prijswinnaar ontvangt een geldbedrag van 5000 euro en een speciaal voor deze prijs vervaardigd kunstwerk, een wereldbolletje in een doosje, alles gesneden van hardhout uit Azië, Europa en Noord-Amerika.



De uitreiking vindt traditioneel plaats op 11 oktober, in dit geval in De Fenix in Rotterdam. Nadere informatie daarover volgt.



Eerdere prijswinnaars



2016 - In the Light of What We Know (Farrar, Straus & Giroux, 2014), debuutroman van schrijver Zia Haider Rahman



Additionele oeuvreprijs voor Frederik L. Schodt, schrijver en vertaler in San Francisco, biograaf van Ranald MacDonald



2017 - With Our Own Hands (LM Publishers, 2015), non-fictie debuut van bioloog Frederik van Oudenhoven en etnograaf Jamila Haider



Additionele oeuvreprijs voor Hajime Narukawa, architect en ontwerper van de revolutionaire wereldkaart AuthaGraph



2018 - The Dawn of Eurasia (Penguin, 2018), non-fictie debuut van politicoloog Bruno Maçães



Meer informatie: http://www.friendsofmacdonald.nl